N’en parlons plus di Cécile Khindria e Vittorio Moroni in concorso Extr’A al FESCAAAL 2023

Quella degli Harki, gli algerini lealisti che hanno servito come ausiliari dell’esercito francese nella guerra d’Algeria tra il 1954 e il 1962 è una storia ai più quasi sconosciuta. Ed è la storia che Cécile Khindria e Vittorio Moroni portano sul grande schermo col documentario N’en parlons plus, presentato in Concorso Extr’A al FESCAAAL 2023.

Sarah, una donna francese di 30 anni, diventa madre e si rende conto di non sapere nulla del passato del padre. Durante la guerra d’Algeria suo nonno ha combattuto al fianco dei francesi contro l’indipendenza del suo popolo. Quando la Francia ha perso, la famiglia di Sarah è fuggita a Marsiglia. Ma lì, invece di essere accolta, è stata rinchiusa in un campo. Da qui inizia il viaggio di Sarah.

La macchina da presa segue Sarah nel duro viaggio alla scoperta del passato della sua famiglia. Un passato doloroso di ingiustizia, irriconoscenza e segregazione di cui la famiglia Djafour non ha mai voluto parlare. Per non rivivere i traumi subiti durante la segregazione nel campo di Bias e per risparmiare alle generazioni più giovani un dolore ritenuto troppo grande da sopportare. Attraverso il racconto degli Harki che sono rimasti a Bias e che lì si sono ricostruiti faticosamente una vita scopriamo a nostra volta una vicenda tenuta sepolta per troppo tempo. Una vicenda per cui il Presidente Sarkozi ha chiesto scusa solo nel 2021.

N’en parlons plus è una testimonianza cruda e sentita di tutto ciò che gli algerini lealisti hanno passato negli anni della segregazione e i cui echi si fanno sentire ancora oggi. A poco a poco Sarah riesce ad abbattere le barriere di diffidenza e reticenza, in un percorso di elaborazione del trauma e di catarsi che diventa manifesto quando, finalmente, sono gli stessi familiari della protagonista a parlare. Ed ecco che mentre si sgretola quel “n’en parlons plus” (“non parliamone più”) che dà il titolo al documentario si ricompongono i tasselli di una vicenda drammatica taciuta troppo a lungo e finalmente portata alla luce.

Titolo originale: N’en parlons plus

Regia: Cécile Khindria, Vittorio Moroni

Genere: Documentario

Cast: Sarah Djafour, Rabah Djafour, Fatma Djafour

Durata: 76 minuti

Paese: Francia, Italia

Data di uscita: /

Distribuzione: /