Sur la tombe de mon père di Jawahine Zentar in concorso Cortometraggi africani al FESCAAAL 2023

Come affrontare il lutto per la scomparsa di una persona cara? E quali sono le conseguenze se ci viene impedito di elaborare quella perdita? È su questi temi cardine che si fonda il toccante racconto di Sur la tombe de mon père, il cortometraggio della regista marocchina Jawahine Zentar in concorso al FESCAAAL 2023.

Maïne giunge in Marocco insieme alla madre e ai fratelli con il feretro del padre. L’indomani solo gli uomini potranno partecipare al funerale mentre le donne aspetteranno a casa. Ma Maïne non intende rispettare le regole della tradizione…

Solo leggendo le poche righe della sinossi di Sur la tombe de mon père ci accorgiamo che accanto al lutto e alla sua necessaria elaborazione l’altro grande tema affrontato è lo svantaggio rappresentato dall’essere donna in una società tradizionalmente patriarcale. Un’ingiustizia profonda e lacerante che arriva a impedire a una figlia di dire addio al padre e di piangerlo sulla sua tomba. Maïne (ma anche sua sorella, sua madre e tutte le donne della famiglia) si ritrova così a vedersi negato il diritto naturale di elaborare il lutto e il dolore nel rispetto di tempi e tappe conseguenti.

La ribellione della giovane protagonista in questo contesto diventa simbolo di una lotta femminile ad ampio spettro, che si presta a una lettura necessaria e urgente che va oltre il caso di specie. Zentar restituisce – grazie a una macchina da presa in continuo movimento e che indugia spesso e volentieri sui primi piani della giovane attrice protagonista – il dolore di Maïne, che diventa presto il nostro dolore. Un dolore che si lega in maniera profonda ed empatica alle corde emotive di chi guarda. Sur la tombe de mon père condensa in 24 minuti il ritratto di una società spaccata tra imposizioni religiose e tradizionali e bisogni di una nuova generazione e un dramma privato intimo e profondo con una regia discreta e essenziale in un piccolo grande quadro indimenticabile.

Titolo originale: Sur la tombe de mon père

Regia: Jawahine Zentar

Sceneggiatura: Otilia Casteels

Genere: Drammatico

Cast: Yasmine Kéfil, Sonia Bendhaou, Adam Ouadah, Maya Racha

Durata: 24 minuti

Paese: Francia, Marocco

Data di uscita: /

Distribuzione: /