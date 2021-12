Nuovo video di Max Gazzè in chiusura del Future Film Festival

Domenica 12 dicembre il Future Film Festival si è concluso alla Cineteca di Bologna con un’anteprima speciale del nuovo video di Max Gazzè, “Figlia”, proposto durante il momento più atteso a cerimonia di premiazione dei corti e lungometraggi in concorso. La musica di Max Gazzè è diventata protagonista di un’opera d’arte di animazione dallo sguardo cinematografico, realizzata da Imaginarium Studio. Come sempre questo autore si differenzia per originalità e ricerca. In questo caso la musica si fonde con l’animazione e avviene la magia.

Alla presentazionein Cineteca sono intervenuti Davide Giannoni e Francesca Pasquinucci, creatori dell’opera e fondatori dello studio toscano attivo dal 2011, già premiato nel 2018 come Eccellenza Italiana per l’Arte dall’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e dalla Iacc Italy – America Chamber of Commerce West, che si occupa di scenografia e arti visive per la musica e l’opera lirica.

Tra simbolismo e visioni, grafica in 3D e illustrazione tradizionale su carta, il video di “Figlia” si avvicina più a un’opera d’arte cinematografica che ad un semplice e normale videoclip.

Appuntamento quindi alla visione del video, alle premiazioni finali e al prossimo anno con il numero XXII dell’edizione del Future Film Festival 2022