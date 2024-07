Per la 30^ Mostra CinEtica a Rionero “VultureMovieNight”

Trent’anni fa il CineClub Vittorio De Sica affiliato al Cinit Cineforum Italiano ha inaugurato la prima Mostra CinEtica proprio con Blade Runner, il capolavoro di Ridley Scott al cinema Vorrasi di Rionero alla presenza di oltre trecento spettatori. Da allora tante attività ha svolto il CineClub De Sica non solo a Rionero e in Basilicata. Oltre 480 i film d’autore portati a Rionero in Vulture per un pubblico di migliaia di spettatori, ben 90 sono stati gli ospiti della manifestazione fra registi attori critici costumisti produttori di cinema nell’ambito di proposte molto originali .La XXX^ Mostra CinEtica si avvale dell’efficace apporto di decine di appassionati e del sostegno di BasilicataCinema e del Comune di Rionero in Vulture e il patrocinio di Regione Basilicata, e l’adesione di Parrocchia SS. Sacramento, Libera Vulture Alto Bradano, Proloco Monticchio, Cineclub Pasolini, Tg7Basilicata.

Questo il programma di “VultureMovieNight” che intende privilegiare diversi generi.

Sabato 13 Luglio Ore 21,00 – Piazza Fontana Grande

Registi della diaspora palestinese – proiezione film Sarah & Saleem – Là dove nulla è possibile – diretto da Muayad Alayan (durata 121’)

Giovedì 18 Luglio Ore 21,00 – Monticchio Bagni piazzetta Lanari

Che ora è (durata 100’) diretto da Ettore Scola – Omaggio a Marcello Mastroianni a 100 anni dalla nascita e a Massimo Troisi a 30 anni dalla scomparsa (durata 101’)

Martedì 30 Luglio Ore 21,00 Sagrato Chiesa San Gerardo

Proiezione 6 cortometraggi: Giovani registi crescono

Cuore Italiano del regista russo Viacheslav Zakharov presente il protagonista Giovanni Pelliccia (17’); Prova d’amore di Denis Nazari (9’); Stronger di Antonio Petruccelli (5’) presenza del regista; Sigma di Aram Manukyan (trailer) in video-collegamento il regista dall’Armenia; A fin di bene di Leonardo Ferro (8’); Eldorado di Mathieu Volpe (19’)

Venerdì 2 agosto Ore 21,00 – Sagrato Chiesa San Gerardo

La Sala Professori diretto da İlker Çatak (durata 98’) La scuola e i suoi interrogativi

Martedì 13 agosto Ore 21,00 – Sagrato Chiesa San Gerardo

SOUL, film d’animazione diretto da Pete Docter e Kemp Powers (durata 96’) vincitore del Premio Oscar. Doppiaggio con le voci di Neri Marcoré e Paola Cortellesi.