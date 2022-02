Ripartono le rassegne d’autore del Cinema Gabbiano con “Il bambino nascosto”

Il Cinema Gabbiano di Senigallia inaugura una nuova rassegna d’autore presentando il film di chiusura dell’ultimo Festival di Venezia: “Il bambino nascosto” di Roberto Andò, tratto dal suo libro omonimo edito da La nave di Teseo.

La storia è ambientata a Napoli, dove un maestro di pianoforte tiene nascosto in un piccolo appartamento un bambino che in realtà non conosce. Ma c’è qualcosa di forte a legarli: l’essere entrambi personaggi in fuga, che sia da una vendetta della camorra o meno prosaicamente dalla vita stessa.

Il professor Santoro, interpretato dal sempre bravissimo Silvio Orlando, è uomo colto, silenzioso, nevrotico e sembra quasi celare un segreto; mentre il giovane Ciro (Giuseppe Pirozzi) appare come una figura ispirata ad altre del neorealismo, ma rivista in chiave assolutamente contemporanea. Tra giallo e cronaca, “Il bambino nascosto” è una storia di formazione articolata sul commovente rapporto tra due anime che, pur così diverse, possono insegnarsi qualcosa di forte e permanente.

Roberto Andò, già autore del libro, si conferma in questa occasione anche regista e sceneggiatore di grande talento, come dimostrato su molti palcoscenici. Sapendo muoversi agevolmente tra i mezzi espressivi, per raccontare questa sua storia al cinema ha preferito innanzitutto trasformare la materia narrativa: pertanto, insieme allo scrittore Franco Marcoaldi, ha adattato il suo stesso romanzo per il grande schermo, cambiando alcuni dettagli di trama e ampliandone il punto di vista, che nel romanzo era affidato solo al racconto del professore protagonista. Ne è scaturita un’opera del tutto complementare al libro, capace di arricchire l’esperienza di chi ha già letto la storia e di stimolare la curiosità di chi la sta guardando per la prima volta.

Con questo film il Cinema Gabbiano si appresta a introdurre una nuova serie di pellicole d’autore con un semplice tratto comune: l’alta qualità della proposta cinematografica. “Il bambino nascosto”, primo appuntamento della rassegna d’autore, sarà proiettato al Gabbiano eccezionalmente sabato 19 febbraio (ore 19.30) e domenica 20 febbraio (ore 21.00).

Per maggiori informazioni: www.cinemagabbiano.it