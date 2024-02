Nel 1968, l’aula di un liceo femminile di Monaco viene trasformata in uno studio cinematografico sotto la direzione del giovane regista Edgar Reitz. Inizia la “lezione di cinema”: il primo tentativo documentato nella storia del cinema di insegnare l’estetica cinematografica come materia indipendente. 2023: Edgar Reitz, il regista di fama mondiale della trilogia Heimat, viene avvicinato da un’anziana signora. Si riconosce come una delle sue ex studentesse. Organizzano una riunione di classe.

“Finché il cinema non verrà insegnato nelle scuole, non prenderemo atto della rivoluzione più importante nell’educazione umana.” Béla Balász

Subject: Filmmaking è una dichiarazione d’amore per il cinema e un appello a portare finalmente l’educazione cinematografica nelle scuole. Un film sulla vita e sulle possibilità ancora irredenti dell’arte cinematografica.

Cosa hanno vissuto queste donne in questo lungo periodo e che ruolo ha avuto l’arte cinematografica nelle loro vite? Il montaggio di un film documentario sul progetto dell’epoca, i film in Super 8 delle studentesse e la riunione filmata nel 2023 crea una sorta di esposizione a lungo termine degli ultimi 55 anni di storia del cinema.