Tutti i vincitori dei PiNCAMP Camping Award 2025

I vincitori del più importante premio europeo per il turismo open air sono stati annunciati venerdì sera al Gala PiNCAMP di Stoccarda.

Uwe Frers, amministratore delegato di PiNCAMP (https://www.pincamp.de), ha sottolineato l’importanza dei PiNCAMP Awards per l’industria del campeggio: “Questo premio è importante per l’industria del campeggio come gli Oscar per l’industria cinematografica. Con i PiNCAMP Awards, onoriamo i trendsetter dell’industria europea del campeggio”.

L’annuncio dei vincitori dei PiNCAMP Awards 2025 è stato presentato da Crippaconcept, riconosciuto tra i principali produttori di mobile home e tende lodge per il turismo all’aria aperta in Italia, partner ufficiale del Gala PiNCAMP per il quarto anno consecutivo.

Un comitato internazionale di dieci esperti di campeggio aveva precedentemente selezionato i vincitori e i candidati dei PiNCAMP Awards tra centinaia di proposte provenienti dall’industria del campeggio. Tra i vincitori 2025 spiccano due eccellenze italiane: La Rocca Camping Village di Bardolino (VR), premiato per la qualità delle sue accommodation, e per ANWB Camping44 di Loro Piceno (MC). Un tocco di italianità accompagna anche l’award consegnato ai vincitori: l’opera “Alter Ego” di Alessandro Piano, artista genovese noto per il suo legame con il mondo dei giochi degli anni ’80.

Durante la manifestazione sono stati insigniti di un riconoscimento prestigioso anche Nina Garvelink dai Paesi Bassi, premiata con il Young Talent Award, e il pioniere del campeggio, Roger Pla dalla Francia, personalità dell’industria europea del campeggio quest’anno inserita nella Hall of Fame.

I VINCITORI DEL PiNCAMP AWARD 2025

Vincitore nella categoria “Sostenibilità e sensibilizzazione ambientale”

Campeggio Sunêlia Les Sablons, Francia

Il campeggio Sunêlia Les Sablons si trova tra i pittoreschi vigneti e i vasti campi di asparagi della Linguadoca. Qui si fa molto per un uso sostenibile dell’ambiente. Solo alcune di una serie apparentemente infinita di misure sostenibili: programmi di risparmio energetico e idrico, gestione dei rifiuti, strisce di biodiversità tra le piazzole, un’ampia area dedicata alla permacultura e un orto con una mini fattoria che rifornisce i ristoranti del campeggio.

Altri candidati nella categoria “Sostenibilità e consapevolezza ambientale”:Camping Lake Shkodra Resort, Albania e Camping & Resort Sanguli Salou, Spagna.

Vincitore nella categoria “Innovazione e progresso”

Vakantiepark Beerze Bulten, Paesi Bassi

Al Vakantiepark Beerze Bulten, vicino al confine tedesco-olandese, le prenotazioni e il check-in online sono ormai una consuetudine. Ma dal 2024, il campeggio è diventato anche futuristico. Il Boshopper, un compagno molto amichevole e instancabile, attraversa il parco e offre agli ospiti una bevanda o un dolcetto. Il Boshopper è il primo robot da vacanza dei Paesi Bassi ed è sempre a disposizione con un sorriso, una voce amichevole e una presenza accogliente – e rende davvero completa la vacanza degli ospiti.

I campeggiatori adorano il loro Boshopper!

Altri candidati nella categoria “Innovazione e progresso”: Camping Village Roma Capitol, Italia e Camping resort Mon Perin, Croazia.

Vincitore nella categoria “Cambiamento demografico e accessibilità”.

Kurcamping Holmernhof Dreiquellenbad, Germania

Situato nella città termale della Bassa Baviera di Bad Griesbach, il centro termale a tre sorgenti del Kurcamping Holmernhof offre un’esperienza di campeggio termale di prima classe. Con un’oasi di vitalità termale, un laghetto naturale per nuotare e un ampio programma di benessere, il campeggio è l’ideale per chi cerca il relax. Il centro di terapia e benessere è riconosciuto da tutte le compagnie di assicurazione sanitaria e si avvale di terapisti altamente qualificati.

Gli ospiti troveranno anche ingressi, servizi igienici e alloggi in affitto privi di barriere architettoniche e accessibili alle sedie a rotelle.

Gli altri candidati nella categoria “Cambiamento demografico e accessibilità”: Ca’Pasquali Village, Italia e Campofelice Camping Village, Svizzera.

Vincitore nella categoria “Digitalizzazione”.

Campeggio Salatà / Campeggi a Girona, Spagna

Il Camping Salatà si trova a Roses, in Catalogna, e, insieme ai suoi campeggi partner della regione di Girona, è un vero e proprio pioniere in termini di digitalizzazione. Naturalmente, il 100% delle loro proposte può essere prenotato online. I clienti possono effettuare il check-in, il check-out e il pagamento in modo completamente digitale. Grazie allo Smart Data Management, il Camping Salatà raccoglie e gestisce i dati provenienti da diverse fonti, consentendo al campeggio di operare in modo molto efficiente.

Gli altri candidati nella categoria “Digitalizzazione”:Henne Strand Resort, Danimarca e Camping & Glamping Szelągówka, Polonia.

Vincitore nella categoria “Alloggi in affitto”

La Rocca Camping Village, Italia

Cosa ti aspetta al Camping Village La Rocca sul Lago di Garda? Un’esperienza indimenticabile circondata da ulivi in un’atmosfera straordinaria. Il La Rocca Camping Village presenta la nuova ed esclusiva Garda Bubble con vista lago, unica nel suo genere sul Lago di Garda. La bolla è composta da tre stanze interconnesse con cupole panoramiche esterno offre tutti i comfort per il massimo relax: tavolo e sedie, lettini e una piscina. Chi preferisce una sistemazione meno trasparente è attratto da una delle lussuose mobile home, che si trovano poco lontano su una collina vista lago. Qui gli ospiti possono godersi il loro soggiorno in completa solitudine.

Gli altri nominati nella categoria “Alloggi in affitto”:Valamar Camping Lanterna, Croazia e Recreatiepark TerSpegelt, Paesi Bassi.

Vincitore nella categoria “Piccoli campeggi”.

Quinta da Cerejeira, Portogallo

Questo è un piccolo e incredibile campeggio nel Portogallo rurale. E questo è ciò che aspetta l’

Gli altri nominati nella categoria “Piccoli campeggi”:L’Heureux Hasard, Francia e Purple Eye Estate Camp & Winery, Montenegro.

GIOVANI TALENTI 2025

Il Premio Giovani Talenti è organizzato da PiNCAMP in collaborazione con Jong Recron. Jong Recron è l’organizzazione per i giovani talenti di HISWA-RECRON, l’associazione imprenditoriale olandese per gli sport acquatici e le aziende del tempo libero. Questo premio è dedicato ai giovani fino ai 35 anni che eccellono nel settore del campeggio. Quest’anno il premio è andato alla manager di “Recreatieparc De Achterste Hoef” nei Paesi Bassi, Nina Garvelink. Quando aveva appena vent’anni, ha preso in mano l’azienda di famiglia “De Achterste Hoef” dopo la morte prematura del padre. Insieme allo zio e ai fratelli, ha sviluppato l’azienda di campeggi a 4,5 stelle in uno dei principali parchi ricreativi dei Paesi Bassi ed è molto impegnata nella formazione e nell’aggiornamento dei dipendenti del settore dei campeggi e del tempo libero.

HALL OF FAME 2025: ROGER PLA

Il momento clou della cerimonia di premiazione è stata la proclamazione di Roger Pla, pioniere francese del campeggio, nella Hall of Fame. Nel suo discorso di elogio, Uwe Frers ha onorato i risultati di una vita di Roger Pla e i suoi servizi allo sviluppo del turismo in campeggio. È stato ricordato in particolare per la sua coraggiosa decisione di trasferire il suo campeggio, Le Brasilia, ad una fondazione nonostante offerte milionarie, salvando così l’azienda dall’essere acquisita da investitori esterni e salvaguardando i posti di lavoro dei suoi 150 dipendenti.

PROSSIMA EDIZIONE 2026

La presentazione dei PiNCAMP Awards 2026 è ancora una volta prevista come evento dal vivo nell’ambito del PiNCAMP Gala presso il CMT di Stoccarda nel gennaio 2026.