Un itinerario che incanta già dal finestrino: il viaggio verso la Lauchernalp comincia a bordo del panoramico Trenino Verde delle Alpi

Salire a bordo del Trenino Verde delle Alpi non è solo un modo per raggiungere la destinazione, ma l’inizio di un viaggio indimenticabile tra valli, cime spettacolari e deliziosi borghi. Lungo il suo affascinante percorso, una tappa da non perdere è la suggestiva Lauchernalp, autentica gemma incastonata nella valle del Lötschen, meta ideale per vivere la montagna in tutte le sue stagioni.

Il Trenino Verde delle Alpi collega comodamente Domodossola alla Lauchernalp con una partenza ogni due ore, accompagnando i passeggeri attraverso il meraviglioso percorso panoramico che si snoda tra il Piemonte e la Svizzera fino alla stazione di Goppenstein. Da lì, un breve tragitto in autobus conduce a Willer, la stazione a valle e punto di accesso alla funivia che porta direttamente alla terrazza panoramica della Lauchernalp che si trova a 2000 metri.

Il biglietto ideale per visitare la Lauchernalp è il Biglietto Speciale BLS Trenino Verde Lauchernalp – 2 giorni. Con questo biglietto si potrà vivere un’esperienza alpina senza stress per immergersi nei paesaggi mozzafiato della valle, usufruendo di mezzi di trasporto perfettamente coordinati: dal treno, all’autobus alla cabinovia!

Conosciuta per le sue perfette piste da sci e per gli sport invernali, la Lauchernalp è una meta imperdibile anche durante la stagione estiva, quando il bianco lascia spazio a una tavolozza di verdi, azzurri e profumi d’alpeggio. Ogni stagione ha la sua magia e la montagna qui si svela con generosità: panorami mozzafiato, sentieri per ogni livello, attività per tutta la famiglia e sapori autentici da scoprire passo dopo passo.

Tra le esperienze più suggestive:

Sentiero avventura Alperlebnisweg (segnalato in rosso sulla mappa): pensato per i più piccoli (ma affascinante anche per gli adulti), propone quattordici stazioni interattive lungo il cammino, dove si scopre la vita di montagna giocando con alcune installazioni divertenti: mungere una mucca in legno, tosare il prato mimando il movimento del tagliaerba tradizionale, riconoscere le piante locali, il tutto con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza della ricca cultura alpina;

Loichi Kugelweg, il meraviglioso percorso delle biglie (segnalato in verde nella mappa): un’esperienza escursionistica unica e divertente pensata per tutta la famiglia. Questo sentiero tematico di circa cinque chilometri si snoda dalla Lauchernalp attraverso il fresco e incantevole Baanwald fino alla zona ricreativa «Gsteinät» a Wiler. Lungo il percorso i visitatori possono scoprire dieci originali piste per biglie in legno, tutte realizzate localmente, che aggiungono un tocco creativo e ludico alla passeggiata. Le biglie in legno sono disponibili presso vari punti vendita, rendendo l’escursione un’avventura interattiva e memorabile per grandi e piccini;

Rundwanderung Lötschenpasshütte: L’escursione circolare mozzafiato che parte dalla Lauchernalp e conduce alla spettacolare Lötschenpasshütte a 2.690 m, per poi rientrare passando dalla Kummenalp. Lungo i circa dodici chilometri del percorso gli escursionisti godono di viste panoramiche sul Lötschental e la Kandertal. Il sentiero, di media difficoltà, è ideale per una giornata in montagna tra natura, silenzio e accoglienza alpina;

Molteplici i sentieri di trekking, come quello dedicato ai fiori alpini: passeggiata nella valle del Lötschen tra prati profumati e boschi ombrosi alla ricerca dei fiori alpini, una gita che promette un’esperienza indimenticabile, ricca di scoperte, ispirazione e natura incontaminata. Verrà anche fornita la guida su tutti i fiori della valle!

Wiler Blue Room experience: si tratta della visita alla Blaue Stube a Willer, un vero e proprio viaggio esperienziale dedicato al famoso carnevale della valle del Lötschen. Attraverso le diverse ambientazioni tematiche, i visitatori possono immergersi in modo interattivo in un mondo che stimola tutti i sensi e che affascina per i materiali, le forme e i suoni.

Per quanto riguarda l’ospitalità nella valle del Lötschen, si possono prendere in considerazione i molteplici chalet e i rifugi presenti nella zona. E per le informazioni sul Trenino Verde delle Alpi, visitare il sito internet www.bls.ch/treninoverde.