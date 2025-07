Valerio Mastandrea ospite all’Arena Gabbiano e al Masetti Cinema con la proiezione di “Nonostante”

Negli anni il Cinema Gabbiano di Senigallia e il Masetti Cinema di Fano ha ospitato molti dei protagonisti del nostro cinema, ma quello in arrivo è probabilmente tra i più attesi in assoluto: sabato 26 luglio sarà infatti in Arena Valerio Mastandrea per presentare il suo secondo lungometraggio, “Nonostante“, che ha già riscosso numerosi consensi nei primi mesi di distribuzione.

Il protagonista, interpretato dallo stesso Mastandrea, è un uomo ricoverato in ospedale. In questo ambiente sembra trovarsi serenamente, sollevato da responsabilità e problemi, ma questa routine si incepperà all’arrivo di una nuova persona: una compagna irrequieta, arrabbiata, non disposta ad aspettare, ma pronta a lasciare quella corsia a qualsiasi costo. Il nostro Lui sarà allora travolto da quel furore, ma quell’incontro gli servirà ad apprendere come accettare le emozioni, senza infingimenti o ripari.

Con “Nonostante“, un’opera davvero intensa e commovente dedicata al padre scomparso qualche anno fa, Valerio Mastandrea ci racconta la storia di un uomo sospeso, che si aggira tra le stanze dell’ospedale a bordo di barelle e sedie a rotelle, ma soprattutto ci parla del coraggio di vivere i propri sentimenti. Affiancato da una squadra di ottimi interpreti come Laura Morante, Lino Musella, Giorgio Montanini, Dolores Fonzi e Barbara Ronchi, Mastandrea riesce a creare un’opera affascinante, in equilibrio tra concretezza e astrazione, trasformando i suoi personaggi in un ricchissimo spartito di voci e umori.

Valerio Mastandrea sarà all’Arena Gabbiano per incontrare il pubblico al termine della proiezione, rispondendo alle domande degli spettatori presenti. La proiezione avrà inizio, come sempre, alle ore 21.30. A Fano, invece, Valerio Mastandrea presenterà il suo film alle ore 21.30 in Arena.

Ricordiamo che il biglietto per lo spettacolo costerà solamente 3,50 euro a seguito dell’iniziativa nazionale Cinema revolution, che permette allo spettatore nei mesi estivi di pagare un prezzo ridotto per la visione dei film italiani ed europei. A causa della prevedibile affluenza, ricordiamo come sempre il consiglio di acquistare in anticipo il vostro biglietto in cassa oppure online su www.cinemagabbiano.it.