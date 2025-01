A Pesaro dal 10 al 12 gennaio il passaggio di consegne per Capitale della Cultura 2025 ad Agrigento

IL MINISTRO GIULI, I GIORNALISTI SEMPRINI E APRILE, L’ATTORE E REGISTA MARCORÈ; “COLTIVA LA CAPITALE” DI PESARO 2024 SNOCCIOLA I GRANDI NOMI (E LUOGHI) DELL’EVENTO DI PASSAGGIO DI CONSEGNE AD AGRIGENTO, CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025”

Il sindaco Biancani e il vicesindaco Vimini: “Pronti a una tre-giorni di eventi, concerti, proiezioni, mostre, degustazioni. Un racconto del patrimonio regalato al territorio da Pesaro 2024”. Aperte le prenotazioni dei coupon per l’evento dell’11 gennaio all’Auditorium Scavolini, data principe delle iniziative che riempiranno la città dal 10 al 12 gennaio

Macchina organizzativa in fermento per ‘Coltiva la Capitale‘ di Pesaro, la tre-giorni di eventi che dal 10 al 12 gennaio, celebrerà il passaggio di consegne ad Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025. A meno di 20 giorni dalla data clou dell’11 gennaio (dalle ore 15 alle 18), all’Auditorium Scavolini, la Capitale in carica presenta i nomi degli ospiti che interverranno durante l’appuntamento.

A partire dal Ministro alla Cultura Alessandro Giuli, “che siamo onorati di poter ritrovare come rappresentante del Governo, un anno dopo l’apertura dell’anno di Pesaro Capitale che facemmo al MAXXI” sottolineano il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco assessore alla Cultura Daniele Vimini nel ringraziare il Ministro “per una presenza che testimonia anche il valore assunto dal riconoscimento di Capitale”.

Sul palco dell’Auditorium, saliranno inoltre due penne e volti noti della stampa italiana, i giornalisti e conduttori Marianna Aprile (La7) e Gianluca Semprini (RAI), che guideranno il pubblico presente in Auditorium nello “spettacolo” di Pesaro 2024, “Una città che è pronta a ‘coltivare’ il suo essere ‘Capitale’ – continuano Biancani e Vimini – per non disperdere l’enorme patrimonio culturale, creativo, di visibilità, di riconoscibilità, artistico, musicale, tecnologico e sostenibile, che è stato riversato sul territorio, per usarlo per elaborare il dossier di Capitale europea della cultura 2033 e come strategia per il futuro dell’intera provincia”. Pesaro lo racconterà durante la tre-giorni, insieme alle centinaia di realtà che sono state coinvolte per il “50x 50 Capitali al Quadrato” macroprogetto simbolo della strategia di valorizzazione territoriale di Pesaro 2024 per il quale ogni Comune di Pesaro e Urbino, è stato Capitale per una settimana e che sarà protagonista anche della candidatura verso il 2033. Ed è anche per raccontare il valore di una terra che ha colto l’occasione data da una “Capitale diffusa” per rinsaldarsi e riscattare un’identità riservata quanto autentica, creativa quanto laboriosa, che Pesaro 2024 accoglierà Neri Marcorè, attore italiano, regista, scrittore, sceneggiatore; marchigiano. “Un ambasciatore illustre della Cultura e dei nostri luoghi che porterà la sua arte al pubblico di Pesaro” sottolineano Biancani e Vimini.

Alla data principe di sabato 11 gennaio, Pesaro 2024 aggiunge anche altre48 ore di eventi – venerdì 10 e domenica 12 – con concerti, spettacoli, laboratori, letture, proiezioni, degustazioni enogastronomiche, feste nei locali e musei aperti in tutto il centro di Pesaro, coinvolgendo i luoghi della cultura e dell’incontro.

Oltre all’Auditorium Scavolini, che accoglierà la mostra rappresentativa dei progetti di dossieri di Pesaro 2024 – una ‘mini-Expo’ -, la città farà festa con l’apertura straordinaria e “by night” dei suoi Musei, compresi quello della collezione dei motori Benelli e il Nazionale Rossini che saranno aperti fino alla mezzanotte di sabato per una “Notte della Cultura”. Piazza del Popolo, la centrale, sarà il luogo simbolo di Pesaro, Città creativa della Musica UNESCO, ospitando sul palco concerti no-stop. I portici del Municipio presenteranno un “temporary shop” pronto a raccontare, esibire e vendere, la bellezza e i prodotti della Capitale; sabato 11, tre vie della città diventeranno pedonali (via Passeri, corso XI Settembre e la sua piazzetta della Creatività e via Cavour, “la strada del gusto” che accoglierà le degustazioni proposte da Food Brand Marche) per accogliere al meglio il pubblico della Capitale. Eventi, proiezioni e mostre anche a Palazzo Gradari, al Cinema Astra e al Teatro Sperimentale. Iniziative anche nelle Biblioteche di quartiere.

COUPON PER L’EVENTO ALL’AUDITORIUM SCAVOLINI (sabato 11 gennaio, dalle 15 alle 18)

Biglietteria Teatro Rossini (piazza Lazzarini) – Tel. 0721 387621

Orari d’apertura fino al 7 gennaio:

il 27 dicembre, 3 e 4 gennaio dalle 17 alle 19.30;

il 28 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 17 a inizio spettacolo;

il 29 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 a inizio spettacolo;

l’1 gennaio dalle 17 a inizio spettacolo;

Chiusa nei giorni: 26, 30, 31 dicembre e 2, 5, 6, 7 gennaio.

Info: www.pesaro2024.it.