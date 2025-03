Mentre prosegue sino a sabato 8 marzo (dalle 17,30 alle 19 tutti i giorni tranne lunedì) alla Fabbrica del Vedere (Calle del Forno- Cannaregio) la mostra I film con Casanova, che documenta con le immagini, le diverse opere ispirate dalla famosissima Storia della mia vita del poliedrico Giacomo Casanova. In chiusura del Carnevale a lui dedicato nel terzo centenario della nascita, è in programma la proiezione di un kolossal del film muto che lo vede protagonista. Martedì Grasso 4 marzo nella multisala Rossini alle 17 e alle 20:30 sarà, infatti, proposto Casanova di Alexandr Volkov, una coproduzione franco-tedesca del 1927 realizzata da fuoriusciti russi che non temevano di confrontarsi con il cinema d’oltreoceano.

Purtroppo, l’avvento del sonoro, come accadde anche per un altro Kolossal del tempo dedicato a Napoleone, spense sul nascere ogni prospettiva di successo di pubblico per queste pellicole. Casanova, restaurato dalla Cinématheque Français, sarà accompagnato dalla nuova partitura per grande orchestra scritta e diretta da Gunter A. Buchwald, prodotta nel 2021 dal festival Le Giornate del Cinema Muto di Pordenone. Ad introdurre le proiezioni di quello che venne definito “il più bel film del mondo” sarà lo storico del cinema e presidente onorario del Cinit Carlo Montanaro. La pellicola, proiettata in versione restaurata, integrale e con didascalie italiane, venne girata nella città lagunare quasi un secolo fa.

L’evento chiude le celebrazioni del Carnevale di Venezia 2025, ed è realizzato in collaborazione con Cinémathèque Française, Giornate del Cinema Muto di Pordenone, Cineteca del Friuli, La Fabbrica del Vedere, Archivio Carlo Montanaro.