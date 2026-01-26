Ai cinema Gabbiano e Masetti i genitori di Giulio Regeni in videocollegamento per “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo” e poi i venerdì del Carnevale

“Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”. A dieci anni dalla morte arriva il primo film documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano ritrovato senza vita al Cairo il 3 febbraio 2016. Lunedì 26 gennaio, alle ore 20.30, il cinema Gabbiano di Senigallia e il Masetti Cinema di Fano ospitano la proiezione del film diretto da Simone Manetti. Prima della proiezione, in collegamento con numerosi cinema in tutta Italia, interverranno i genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini, il regista e gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi.

Nel racconto, per la prima volta, sono proprio i genitori di Giulio a prendere la parola in prima persona: un padre e una madre che hanno sfidato la dittatura militare di Abdel Fattah al-Sisi. Accanto a loro, la testimonianza esclusiva della legale che li ha accompagnati nel lungo percorso giudiziario. Simone Manetti dall’inizio del processo sta filmando tutte le udienze e seguendo in aula i genitori e l’avvocata, che con il supporto del “popolo giallo” e della “scorta mediatica” stanno cercando di ottenere una verità processuale. Una vicenda tragica e cruenta che ha coinvolto alte sfere della politica egiziana, italiana e internazionale, sollevando la mai risolta questione: può la ragione di Stato prevalere sulle ragioni della Giustizia?

La proiezione, a Senigallia, vede anche la collaborazione di diverse sigle che nello stesso giorno di lunedì 26 gennaio hanno organizzato in Piazza Roma, dalle 19.00 alle 20.00, un presidio per sensibilizzare la cittadinanza. Partecipano: Azione Cattolica diocesana, Agesci, Scuola di pace ‘V. Buccelletti’, Pax Christi, I compagni di Jeneba, Cgil, Rete Pace Subito, Gris Marche.

Biglietti disponibili alla cassa del cinema oppure online su www.cinemagabbiano.it; www.masetticinema.it.

Non è tutto, in quanto inizieranno il 23 gennaio alle ore 17.30 i venerdì organizzati dal Cinema Masetti per celebrare degnamente il mese legato agli eventi dello storico Carnevale di Fano.

Il calendario, che prevede una serie di proiezioni pomeridiane destinate ai più piccoli, si aprirà con Un topolino sotto l’albero, film del 2025 diretto da Henrik Martin Dahlsbakken. Ambientato in una graziosa casa di campagna, ha per protagonista una famiglia di topolini che si prepara con entusiasmo al Natale: tra decorazioni fatte a mano, canzoni natalizie e minuscoli dolci realizzati con cura, tutto sembra pronto per una festa perfetta, almeno fino a quando non arrivano gli umani. Si tratta di una famiglia convinta di poter trascorrere le vacanze nella loro affascinante villa in mezzo alla natura e che quindi irrompe nei piani natalizi dei topini con decorazioni enormi, pacchi rumorosi e un’energia invadente. Poiché, però, i topi non hanno alcuna intenzione di traslocare, partirà una battaglia festiva fatta di ingegno e astuzia, dove i piccoli animali metteranno in atto una vera e propria guerra psicologica, fatta di luci che tremolano misteriosamente, rumori sinistri tra le pareti, ombre fugaci che fanno impazzire gli abitanti. Magico, tenero e scatenato, questo racconto natalizio è una commedia avventurosa dove la vera posta in gioco è il diritto a festeggiare e a potersi sentire a casa.

Il biglietto di ingresso sarà in vendita con posto unico a soli 6 euro, ma coloro che possiedono la tessera della Carnevalesca potranno usufruire dell’ingresso a prezzo ridotto o con la formula speciale 2×1. A tutti i bambini presenti saranno donate le classiche caramelle che da sempre contraddistinguono le sfilate del Carnevale fanese.

Gli altri appuntamenti in programma saranno: venerdì 30 gennaio con “Scirocco e il regno dei venti”; venerdì 6 febbraio con “Zootropolis 2”; venerdì 13 febbraio con “Una barca in giardino”.