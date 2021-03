Nell’ambito di Road to ArtVerona, il programma digitale in attesa della 16a edizione della fiera, prende il via da giovedì 18 marzo #Pages, la sezione curata da Ginevra Bria dedicata alla curatela editoriale. Attraverso sei appuntamenti, uno ogni giovedì, verranno introdotte sul profilo Instagram di ArtVerona le sei redazioni chiamate a partecipare al progetto con l’intento di delineare una dedicata carta di identità, relativa al panorama delle riviste d’arte italiane, seguendo visioni e punti di vista quasi completamente opposti. Ad inaugurare questo ciclo di appuntamenti è stato Giacomo Golinelli di Archivio.

Archivio, Exibart, Artribune, Perimetro, Kabul e Nero Magazine saranno portate a dialogare su temi quali: come si trasforma il concetto di curatela quando affidato al nucleo collettivo di una redazione? Come si modifica il legame tra artista e redazione, nel momento in cui si pianifica un progetto espositivo? E con quali modalità evolve la prospettiva di una mostra, trasponendo, oppure fondendo modelli di lettura ideati per la carta stampata con una dimensione pubblica tridimensionale?

Seguiranno il 25 marzo Matteo Bergamini di “Exibart”, l’ 1 aprile Massimiliano Tonelli di “Artribune”, l’ 8 aprile Sebastiano Leddi di “Perimetro”, il 15 aprile Dario Giovanni Alì di “Kabul”, il 22 aprile Valerio Mannucci di “Nero Magazine”.

Continuano poi ogni martedì gli appuntamenti di #Paradigmzero, a cura di Ashtart Consultancy, che ospitano ogni settimana una video intervista dedicata a ciascuno dei 17 artisti selezionati durante Level 0. Mercoledì 24 marzo alle 18 , invece, Chiara Valerio, scrittrice, traduttrice, curatrice editoriale, direttrice artistica e conduttrice radiofonica sarà ospite di #Talks, il programma di incontri realizzato in media partnership con Exibart e curato da Maria Chiara Valacchi. Seguiranno il 31 marzo Emanuele Soldini, Direttore di IED Italia, il 7 aprile Gianluigi Ricuperati, scrittore, saggista e curatore, e il 14 aprile Pierpaolo Calzolari, artista.

È inoltre online il nuovo sito di ArtVerona (www.artverona.it) completamente rinnovato: progettato e realizzato con Studio Temp come un canale editoriale ricco di informazioni utili e approfondimenti sulla prossima edizione della fiera, il sito si presenta con una rinnovata veste grafica che prende spunto dall’identità visiva ideata per ArtVerona 2021.

Protagonisti i paesaggi naturali del nostro Paese – l’Etna, la Cascata delle Marmore, le Grotte di Frasassi, il Dente del Gigante, le Rocce Rosse di Arbatax – distorti, quasi a diventare liquidi e onirici. Questi luoghi definiscono l’Italian System di ArtVerona, una manifestazione che è una sineddoche dell’Italia, con gallerie che provengono da tutto il paese, non solo dalle grandi città, ma anche da avamposti culturali di territori periferici.

Il nuovo layout del sito, con un taglio dinamico e ricco di contenuti, intende valorizzare e presentare l’edizione di ArtVerona 2021 che si sviluppa durante tutto l’anno, mettendo in evidenza eventi e incontri, anche digitali, che anticipano e promuovono l’esperienza fisica della fiera.