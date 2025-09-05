Nel 2008 alla 65ª Mostra di Venezia Gianni Di Gregorio sbalordiva il pubblico con le armi della mitezza e del sorriso nel suo debutto cinematografico Il Pranzo di Ferragosto. Dopo altre Mostre e Festival e 4 film, torna al Lido nella sezione Giornate degli Autori con una commedia sul potere della famiglia imperfetta, spesso non all’altezza ma salvifica contro la solitudine.

Scritto da Di Gregorio con Marco Pettenello, Come ti muovi sbagli è piu che un titolo, è la definizione del tran tran del Professore (Di Gregorio) che finalmente in pensione può dedicarsi al suo saggio sui Longobardi. Una passione, certo, ma anche una scusa per non impegnarsi, soprattutto con Giovanna (Iaia Forte) un’amica che cerca di convincerlo a passare qualche giorno insieme. La placidità della vita quotidiana del Professore viene stravolta dall’arrivo improvviso della figlia Sofia (Greta Scarano), tradita dal marito docente universitario, con i due figli Tommaso (Pietro Serpi) e Olga (Anna Losano).

Mentre Sofia cerca di capire cosa fare della sua vita senza il marito Helmut (Tom Wlaschiha), il Professore si trova a ricoprire il ruolo di nonno di una ragazzina adolescente e di un ragazzino molto vispo.

Di Gregorio con la sua garbata leggerezza, con la sicurezza di uno scrittore che mostra, senza esibire, i sentimenti senza essere sentimentale, riesce a raccontare quell’amore strano e tenero che cresce e cresce spontaneamente in una famiglia.

“Questo film è dedicato alla famiglia e dunque all’amore – racconta il regista – questa forza che ci fa fare cose che non avremmo mai creduto di poter fare, rendendoci allo stesso tempo formichine al lavoro ma anche eroine ed eroi epici”.

È un film curato nei dettagli, osservati e studiati nella vita reale e riproposti con spontaneità; è un film fatto di dialoghi sorridenti e gentili, eppure arguti da non mancare mai il nodo della questione.

Piacevole e soave, da non perdere, in sala con Lucky Red.





