Design Miami/, il global forum per il design, per venire incontro alle esigenze e alle richieste di galleristi, clienti e visitatori, ha recentemente inaugurato una piattaforma online che permette così un costante dialogo tra le principali gallerie di design e i collezionisti. In risposta all’impatto della pandemia COVID-19, Design Miami/ ha deciso di supportare attivamente le gallerie e i designer, che continuano in questo modo ad essere parte integrante del successo delle edizioni fisiche della fiera.

Design Miami/ Shop (shop.designmiami.com) ha debuttato alla fine di giugno e può già contare oltre 800 pezzi provenienti da 52 gallerie internazionali specializzare in design del XX e del XXI secolo, con articoli che comprendono opere su carta a partire da 100 dollari, fino a capolavori del design come la 6×6 Demountable House di Jean Prouvé stimata 1,5 milioni di dollari.

Le gallerie partecipanti offrono una selezione dei loro cataloghi esclusivamente dedicata alla piattaforma Design Miami/ Shop, e gli articoli presenti mostrano dettagli e prezzi. I collezionisti possono consultare il materiale per tipo di prodotto, epoca, galleria e aree di riferimenti, tra cui il modernismo brasiliano e la ceramica contemporanea. Accanto al lato commerciale, il portale ha sviluppato inoltre contenuti editoriali che mettono in risalto voci importanti del campo del design, e approfondiscono la consapevolezza del valore e del significato del materiale presentato nella mostra.



“Mentre stiamo programmando la fiera di Miami a dicembre, abbiamo voluto trovare un modo per supportare le nostre gallerie e i nostri partner. Sono immensamente orgogliosa del lavoro svolto dal team di Design Miami/ nell’ultimo mese, nel tentativo di offrire opportunità commerciali alle numerose gallerie internazionali che sono rimaste chiuse durante la pandemia. Riteniamo che la nostra nuova piattaforma online sarà una preziosa aggiunta al portfolio di Design Miami/, diventando inoltre una destinazione dove si potrà acquistare il meglio del design da collezione dai principali esperti del settore come si farebbe nelle nostre fiere”- ha dichiarato Jennifer Roberts, CEO di Design Miami/.

Nell’ambito di questa iniziativa, Design Miami ha inoltre collaborato con Anava Projects per curare una collezione di oltre 100 disegni e illustrazioni in edizione limitata di designer e architetti emergenti e affermati a livello internazionale. Questi pezzi possono essere acquistati direttamente dal Design Miami/ Shop e il totale del ricavato andrà a beneficio del https://www.globalgiving.org/projects/coronavirus-relief-fund/, un’iniziativa internazionale che destina le risorse verso le aree che sono state più devastate dal COVID-19.