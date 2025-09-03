Venerdì 5 settembre 2025, a partire dalle ore 21:00, si terrà la seconda giornata della 23° edizione di FiatiCorti, festival internazionale del cortometraggio promosso dal Comune di Istrana, in collaborazione con le associazioni Vertigo e Cineforum Labirinto e con la Pro Loco di Istrana.

A seguito della giornata di inaugurazione dello scorso 29 agosto, che ha fatto registrare un’ottima partecipazione da parte del pubblico nella location di Villa Lattes, il festival proseguirà con la proiezione di altri 6 cortometraggi in concorso, selezionati dalla Direzione Artistica composta da Bartolo Ayroldi Sagarriga, Andrea Grespan e Simone Perotto.

L’edizione 2025 di FiatiCorti proseguirà poi il venerdì successivo con l’ultima sessione di cortometraggi in concorso, per giungere infine alla cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 31 ottobre 2025 presso il Cinema Teatro dell’Aeroporto Militare di Istrana.

La serata di venerdì 5 settembre 2025 prevede la proiezione all’aperto e a ingresso libero dei cortometraggi in gara nel suggestivo parco di Villa Lattes a Istrana, dove interverranno anche i registi e i produttori delle opere cinematografiche in programma, in una sessione di Q&A con i direttori artistici del festival.

In particolare verranno proiettati i seguenti cortometraggi italiani: “Sommersi” di Gian Marco Pezzoli, in cui il dramma ambientale che ha colpito il territorio dell’Emilia-Romagna, che nel maggio del 2023 ha subito una violentissima alluvione, diventa metafora della tragedia interiore che vivono i due giovani protagonisti.; “Transumanza” di Giovanni Bertoia, che utilizza l’antico rito della transumanza del bestiame come potente metafora per esplorare il tema della migrazione e dello sradicamento; “Di notte” di Roberta Martinelli, in cui un ragazzo si sveglia e, dopo aver scoperto che la sua fidanzata non è ancora rientrata da un’uscita con le amiche, si ritrova ad assistere in differita via telefono a un tentativo di molestia di strada, senza poter fare nulla per impedirlo. In gara per la sezione FiatiVeneti, “Mosto“, diretto da Vernante Pallotti e Daniele Zen, che amalgama elementi di dramma e horror in un’ambientazione rurale e vinicola veneta.

Ci sarà spazio anche ai sentimenti con “Una notte ancora” di Carmelo Segreto che racconta il legame tra due persone, un tempo breve ma profondo, interrotto dalla distanza e da scelte di vita divergenti. Due anni dopo, il destino li fa incontrare di nuovo, in un luogo quasi magico e fuori dal tempo. Non mancherà infine il cinema breve internazionale con “Land of the dead deer“, diretto dagli iraniani Anahita Qarcheh e Soroush Javadzadeh, un’opera dal carattere altamente simbolico e poetico con protagonisti un ragazzo e una sfera che usa per vedere il suo mondo onirico, ignorando però l’inquietante visione che lo attende.

In attesa dell’ultima serata di proiezioni all’aperto in Villa Lattes all’insegna del cinema breve di qualità, la 23° edizione di FiatiCorti prosegue quindi con un’altra selezione di cortometraggi in grado di raccontare storie e personaggi di Paesi lontani e vicini, in una commistione di generi e linguaggi cinematografici.