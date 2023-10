Lo scorso anno Rizzoli ha tradotto e portato in Italia un romanzo meraviglioso, tenero e drammatico: Lezioni di Chimica, il primo libro di Bonnie Garmus (direttrice creativa e copywriter, si occupa principalmente di tecnologia, educazione e medicina).

Ambientato a partire dal 1952, il romanzo segue le vicende della brillante chimica Elizabeth Zott in un mondo patriarcale; una serie di vicende la porta a cambiare, o meglio sconvolgere la sua prospettiva e anche i suoi obiettivi diventando una femminista molto particolare e irresistibile.

Le pagine della Garmus, su cibo e scienza, sull’amore e sul cambiamento, sono state sviluppate dal produttore Lee Eisenber (Little America, The Office) in una serie televisiva (8 episodi) con protagonista Brie Larson, qui anche produttrice esecutiva.

Elizabeth Zott (Brie Larson) è una giovane donna orgogliosa e pragmatica, di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate – e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando – molto più che semplici ricette.

L’uso concreto e pratico, mai brusco, di flashback svela agli spettatori le appassionanti e pungenti vicende della protagonista – la storia comincia negli anni 60 – su come ha dovuto adattarsi, con successo, ai sogni che le si sono sgretolati davanti, trovando un altro modo per emergere senza dimenticarsi e far dimenticare chi è.

Lezioni di Chimica abbraccia l’amore in tante sue forme, quello tra uomo e donna, quello di una gravidanza non pianificata, quello tra madre e figlia, quello verso il proprio lavoro, quello verso un animale, raccontandolo sempre con profondità emotiva, dolcezza e dolore.

E … c’è chimica! C’è una grande intesa, un equilibrio che origina sintonia tra Brie Larson e tutti gli altri attori, in primis Lewis Pullman (che interpreta il grande amore di Elizabeth, Calvin Evans).

Lezioni di chimica farà il suo attesissimo debutto con i primi due episodi il 13 ottobre su Apple TV+, i successivi episodi usciranno settimanalmente ogni venerdì, fino al 24 novembre.

I primi 3 episodi scivolano sul tempo e appassionano lo spettatore. Peccato solo per un indebolimento negli ultimi due, dove gli sceneggiatori non si sono presi il tempo necessario per spiegare alcuni colpi di scena.