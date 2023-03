My Girl Friend di Kawthar Younis in concorso Cortometraggi africani al FESCAAAL 2023

My Girl Friend, diretto dalla regista egiziana Kawthar Younis, è uno dei 10 cortometraggi africani in concorso al FESCAAAL 2023. Ogni anno il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina presenta nella sezione Cortometraggi africani una selezione delle migliori opere brevi (tra documentari e opere di finzione) con lo scopo di promuovere i giovani registi africani ai loro primi passi nel cinema. Prima del concorso al FESCAAAL, My Girl Friend ha debuttato nella sezione Orizzonti alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Younis parte dall’esperienza diretta e dall’osservazione di una società in cui le coppie sono spesso costrette a vivere le loro relazioni e ad esprimere i propri sentimenti, la propria natura in condizioni tutt’altro che ottimali. Ed è da questo punto di vista che prende le mosse la storia dei due giovani protagonisti narrata in My Girl Friend.

Alla disperata ricerca di intimità, Ali segue il suggerimento della sua ragazza che mette alla prova la loro relazione. Il piano prende una piega inaspettata quando i ruoli di genere si confondono.

Nel loro agire Ali e Sarah sono spinti da amore e complicità profondi, ma a frenarli ci sono convenzioni e pregiudizi di una società che più che comprendere ostacola e reprime. Younis ce lo rende manifesto col ritratto essenziale della famiglia di Sarah, che vediamo appena, ma la cui presenza si fa sentire forte e chiara. Con realismo e delicatezza Kawthar Younis “gioca” con le apparenze di genere lasciandoci a riflettere su come le costrizioni esterne e lo sguardo altrui condizionino la percezione della nostra stessa identità, spesso mettendoci in crisi. My Girl Friend colpisce per la profondità dello sguardo e per l’immediatezza della sua narrazione per immagini.

Titolo originale: Sahbety

Regia: Kawthar Younis

Sceneggiatura: Ahmed Essam El Sayed, Kawthar Younis

Genere: Commedia, drammatico

Cast: Marc Haggar, Elham Safieddine, Fadel El Garhy, Sonia Farid

Durata: 17 minuti

Paese: Egitto

Data di uscita: /

Distribuzione: /