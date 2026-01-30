Nata nel 1946, Neri Pozza Editore celebra nel 2026 ottant’anni di storia. Un anniversario importante che la casa editrice sceglie di festeggiare guardando al futuro partendo dai libri, dalle autrici e dagli autori che hanno contribuito a definirne l’identità negli anni più recenti.

Ottant’anni di Neri Pozza. Ottant’anni di storie è il titolo del progetto celebrativo che accompagnerà i lettori per tutto l’anno.

Ottant’anni raccontano una vita intera, ma al tempo stesso sono solo l’inizio di un viaggio che continua a meravigliare ogni giorno. La casa editrice Neri Pozza nasce a Vicenza dall’incontro di una brigata di teste calde riunite in un’osteria, animate dal desiderio di dare voce a chi aveva qualcosa di importante da dire, in un’epoca in cui la ribellione era spesso l’unico modo per farsi ascoltare. Da quel primo nucleo hanno esordito autori, sono nate opere, collane e sfide – come il Premio Neri Pozza, il festival Wunderkammer e la libreria Il Trittico di Milano – capaci di evolversi nel tempo, restando fedeli alle radici del suo fondatore.

Ottant’anni di storie, di autori e autrici che hanno scelto di affidare alla Neri Pozza il loro mondo. E di lettori che, aprendo un libro, hanno scelto di farne parte.

Le città, i ritmi di vita, le tecnologie, persino i modi di leggere sono cambiati. Eppure una cosa è rimasta la stessa: la convinzione che ogni storia abbia il potere di toccare qualcosa, dentro ognuno di noi, ovunque si trovi.

Un percorso di lettura in 12 titoli

I primi mesi del 2026 segnano anche l’inizio di un progetto volto a ripercorrere 12 libri, scelti tra le centinaia di titoli significativi pubblicati negli anni, che hanno fatto la storia di Neri Pozza nel nuovo millennio: da La ragazza con l’orecchino di perla di Tracy Chevalier, longseller che dal 2000 non smette di affascinare nuove lettrici e lettori, a Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco, romanzo vincitore del Premio Campiello 2025.

Un’evoluzione di generi, temi e provenienze geografiche scandisce un percorso di lettura rivolto a librerie, bookclub, lettrici e lettori. Un’occasione per scoprire (e riscoprire) il catalogo Neri Pozza, cominciando proprio da alcuni dei titoli che ne hanno segnato la storia più recente.

Il podcast: Neri Pozza. Ottant’anni di storie

Ogni titolo sarà anche protagonista di un episodio di Neri Pozza. Ottant’anni di storie, il podcast prodotto da Athesis Podcast Network e scritto e condotto dal team della casa editrice, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Un viaggio attraverso libri diventati tappe fondamentali del catalogo, raccontati dalla voce di chi li ha scoperti, seguiti, amati e pubblicati.

Il primo episodio, scritto e raccontato da Sabine Schultz, vicedirettrice di Neri Pozza, e da Francesca Diotallevi, redattrice e autrice, è dedicato a La ragazza con l’orecchino di perla di Tracy Chevalier.

Neri Pozza siamo noi e il video celebrativo

L’anniversario è anche l’occasione per raccontare il lavoro collettivo che sta dietro ogni libro. Nasce così Neri Pozza siamo noi, una nuova sezione del sito Neri Pozza e una speciale rubrica su LinkedIn dedicata alle persone che ogni giorno contribuiscono a dare forma ai progetti editoriali.

A completare le celebrazioni il video realizzato da Umberto Costamagna – che ripercorre la storia della casa editrice a partire dalla sua fondazione e dalle sue origini antifasciste e che rinnova il proprio augurio a lettrici e lettori, proseguendo un dialogo che dura da ottant’anni.

Informazioni: www.neripozza.it.