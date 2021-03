Presentazione streaming “ALIDA” per il Giorno del Ricordo 2021

In occasione del Giorno del Ricordo 2021, venerdì 5 marzo alle ore 17, in diretta streaming dalla sua pagina Facebook il Circuito Cinema Venezia presenterà il film Alida di Mimmo Verdesca, dedicato ad Alida Valli, “La madre di tutte le attrici” (come recita la frase di lancio che affianca il luminoso profilo della grande attrice nel poster del film). L’evento è realizzato in collaborazione con CINIT Cineforum Italiano , che per l’occasione presenta qui un tassello fondamentale tra i 34 eventi previsti in commemorazione della triste ricorrenza nel corso dell’ultimo mese. Teatro di quell’esodo, la città di Pola che diede i natali ad Alida Valli, a sua volta omaggiata per la ricorrenza del suo 100° compleanno.

Saranno presenti il regista Mimmo Verdesca, il produttore Marco Caberlotto, l’attore Pierpaolo De Mejo, nipote di Alida Valli, Alessandro Cuk, presidente dell’ANVGD Venezia e Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio Comunale della Città di Venezia.

Un documentario prezioso , il primo mai realizzato sull’attrice, che rivive non solo attraverso i suoi i scritti privati, interpretati come io narrante da Giovanna Mezzogiorno, ma anche nelle testimonianze di Dario Argento, Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Antonio Calenda, Marco Tullio Giordana, Carla Gravina, Felice Laudadio, Charlotte Rampling, Vanessa Redgrave, Margarethe von Trotta e molti altri.