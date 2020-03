Rocco Schiavone ai tempi del Covid-19

L’amore ai tempi del Covid-19 è il racconto inedito scritto da Antonio Manzini in regalo ai lettori.

Ovvero: un’indagine di Rocco Schiavone a sostegno dell’ospedale Spallanzani.

Una storia che Antonio Manzini ha scritto in questi giorni difficili e che ha scelto di regalare ai tanti lettori come segno di gratitudine e di sostegno, e con la possibilità, per chi vorrà, di compiere un piccolo gesto di solidarietà: una donazione a favore dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

A poche settimane dall’uscita di Ah l’amore l’amore, l’ultimo romanzo che lo ha visto protagonista, torna in questo inedito racconto il vicequestore Rocco Schiavone alle prese con un’indagine in un’Aosta blindata, specchio fedele dell’Italia di questo momento. Schiavone dovrà uscire, suo malgrado, per affrontare il caso di un uomo trovato morto chiuso in casa, nei giorni in cui tutto è fermo a causa del Covid-19, “una rottura che ha superato il decimo livello”.

Il racconto sarà disponibile in formato digitale sul sito della casa editrice Sellerio – www.sellerio.it – da dove potrà essere scaricato e sarà gratuito con l’invito a contribuire con una donazione libera.