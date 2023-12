Teatro d’Autore 2023-2024: stagione di prosa Rete Teatrale della provincia di Pesaro Urbino

I magnifici 8, ovvero il Teatro Comunale di Gradara, il Teatro Battelli di Macerata Feltria, il Teatro Comunale di Mombaroccio, il Teatro Apollo di Mondavio, il Teatro Angel Dal Foco di Pergola, il Teatro della Concordia di San Costanzo, il Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo, il Teatro Bramante di Urbania sono pronti a riaprire i sipari per l’edizione 2023-24 di Teatri d’Autore, stagione di prosa nei Teatri Storici della provincia di Pesaro e Urbino.

La rassegna, organizzata da AMAT con dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, è un importante punto di riferimento per tutto il territorio grazie a una proposta culturale variegata capace di offrire agli appassionati dei vari generi teatrali la possibilità di godere dell’opera di grandi autori (di ieri e di oggi) e di abili interpreti. Da dicembre 2023 a maggio 2024 sono 28 gli eventi che si alterneranno negli otto teatri storici della Rete teatrale della Provincia di Pesaro e Urbino, con protagonisti noti e giovani promesse della scena nazionale e “made in Marche”.

Teatri d’autore rinnova l’appuntamento con la commedia e i grandi classici, riletti con una sensibilità rivolta al presente, come I Gemelli di Compagnie Romantica e CTU Cesare Questa, La ridiculosa commedia de I Nuovi Scalzi, La Locandiera dei Guitti, A Trebbo con Shakespeare di e con Denis Campitelli, Dante, tra le fiamme e le stelle di e con Matthias Martelli, Lo Sparo tratto da Uomini e Topi di Steinbeck di Teatro Alte Marche.

Non mancano le proposte di drammaturgia contemporanea con Antropolaroid di e con Tindaro Granata, Still Alive con Caterina Marino e Lorenzo Bruno, spettacolo selezionato nell’ambito del progetto In-Box, Odissea. Tracce di resilienza urbana di Teatro del Simposio e Cardio Drama spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto di Chronos3, spettacoli sostenuto nell’ambito di NEXT, Il Talento di essere tutti e nessuno di e con Luca Ward, L’ultima eredità di e con Oscar De Summa, Le Volpi di Compagnia Capotrave, Tra queste pagine: Lear della Compagnia della Rancia.

Tornano anche gli appuntamenti con il teatro comico e Scenaridens tra i quali Doppiozero compagnia Carpa Diem, il debutto dello spettacolo Sconfort Zone – Il paradiso delle irrelazioni di e con Paolo Camilli, Secondo Lei di Caterina Guzzanti. Come consuetudine Teatri d’autore offrono uno sguardo attento al teatro civile con Ionica con Alessandro Sesti, Io sono il mio lavoro con Pino Petruzzelli e La via del popolo con Saverio La Ruina. Ad arricchire la proposta l’apprezzato teatro in musica che attende il pubblico con Nel ventre della Balera con Gianluca Foglia Fogliazza, Gaber/Jannacci di e con Davide Giandrini, Attacchi di Swing di Teatro Necessario, Appuntamento a Ischia, Mina incontra Modugno con Arianna Talé, Franciscus con Simone Cristicchi e Quello che ho capito di De André con Federico Dragogna. Gli incontri con la poesia in scena e la parola sono previsti con Il rovescio della luce, la storia svelata nelle storie della nostra terra di e con Laura Corraducci e Cristian Della Chiara, appuntamento dedicato all’anniversario del bombardamento del Comune di Urbania.

La proposta di Teatri d’autore si arricchisce con i concerti fuori abbonamento Quello che ho capito di De André di Federico Dragogna, gli Apnea e una consolidata tappa del festival regionale Klang, altri suoni altri spazi a San Costanzo in fase di definizione. Con la stagione teatrale, torna anche l’iniziativa biglietto sospeso, promossa dai Comuni della rete della provincia di Pesaro e Urbino che prevede la donazione da parte di chiunque lo voglia di uno o più biglietti che si aggiungeranno ai due messi a disposizione dall’organizzazione.

MACERATA FELTRIA | giovedì 11 gennaio 2024

Teatro Angelo Battelli ore 21.15, Circo Carpa Diem / Teatro Necessario, DOPPIOZERO, di e con Katharina Gruener e Luca Sartor

SAN COSTANZO | domenica 14 gennaio 2024

Teatro della Concordia ore 21.15, Federico Dragogna, QUELLO CHE HO CAPITO DI DE ANDRÉ

GRADARA | venerdì 19 gennaio 2024

Teatro Comunale ore 21.15, NEL VENTRE DELLA BALERA, narrazione con disegno dal vivo di e con Gianluca Foglia “Fogliazza”, da un’idea di Andrea Bonacini, musiche originali Stefano Melone ed Emanuele Cappa eseguite dal vivo da Emanuele Cappa

URBANIA | giovedì 25 gennaio 2024

Teatro Bramante ore 21.15, IL ROVESCIO DELLA LUCE, LA STORIA SVELATA NELLE STORIE DELLA NOSTRA TERRA, con Laura Corraducci e Cristian Della Chiara

URBANIA | giovedì 1 febbraio 2024

Teatro Bramante ore 21.15, La Corte Ospitale, L’ULTIMA EREDITÀ, di e con Oscar De Summa

PERGOLA | venerdì 2 febbraio 2024

Teatro Angel dal Foco ore 21.15, Infinito / CapoTrave-Kilowatt, Armunia / Teatro E. Thesorieri / Strabismi, IONICA, di Alfonso Russi e Alessandro Sesti, con Alessandro Sesti, musiche originali eseguite dal vivo: Debora Contini clarinetto, Federico Passaro contrabbasso, Federico Pedini chitarra

SAN COSTANZO | sabato 3 febbraio 2024

Teatro della Concordia ore 21.15, SCONFORT ZONE IL PARADISO DELLE IRRELAZIONI, di e con Paolo Camilli

MACERATA FELTRIA | martedì 13 febbraio 2024

Teatro Angelo Battelli ore 21.15, I Guitti, LA LOCANDIERA, ripresa da Stefano Micheletti, con Stefano Micheletti, Alessandra Mattei, Alessandro Dinuzzi, Floriano Negri, Tiberio Ghitti e Alessandro Balducci, regia Nadia Buizza

MOMBAROCCIO | venerdì 16 febbraio 2024

Teatro Comunale ore 21.15, A TREBBO CON SHAKESPEARE, di e con Denis Campitelli

MONDAVIO | domenica 18 febbraio 2024

Teatro Apollo ore 17 e 21.15, APPUNTAMENTO AD ISCHIA, Mina incontra Modugno, scritto e diretto da Domenico Santarella, con Domenico Santarella e Arianna Talè

SAN LORENZO IN CAMPO | giovedì 22 febbraio 2024

Teatro Tiberini ore 21.15, Teatro del Simposio, ODISSEA, TRACCE DI RESILIENZA URBANA, autore e drammaturgia Antonello Antinolfi con Ettore Distasio, Mauro Negri, Elena Ferri, regia Francesco Leschiera, spettacolo sostenuto nell’ambito di NEXT progetto di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo

GRADARA | venerdì 23 febbraio 2024

Teatro Comunale ore 21.15, GABER/JANNACCI, di e con Davide Giandrini

SAN COSTANZO | sabato 24 febbraio 2024

Teatro della Concordia ore 21.15, Chronos3, CARDIO DRAMA, spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto di Giulia Lombezzi tratto da Claudio Cuccia Le parole del cuore, drammaturgia Giulia Lombezzi, con Tomas Leardini, regia Vittorio Borsari e Giulia Lombezzi, spettacolo sostenuto nell’ambito di NEXT progetto di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo

PERGOLA | giovedì 29 febbraio 2024

Teatro Angel dal Foco ore 21.15, Teatro Alte Marche, LO SPARO, adattamento Gabriele Claretti, Riccardo Rebucci, Giacomo Tarsi, con Francesco Brunori, Giacomo Tarsi, Elena Tonelli, regia Giacomo Tarsi

SAN COSTANZO | venerdì 1 marzo 2024

Teatro della Concordia ore 21.15, Compagnie Romantica + CTU Cesare Questa, I GEMELLI, drammaturgia e regia Carlo Boso, con Michele Pagliaroni, Emanuele Contadini, Alessandro Blasioli, Erika Giacalone, Rebecca Bianchi

URBANIA | martedì 5 marzo 2024

Teatro Bramante ore 21.15, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus / Teatro Stabile Torino-Teatro Nazionale, DANTE, TRA LE FIAMME E LE STELLE, di e con Matthias Martelli con la consulenza storico-scientifica del professor Alessandro Barbero, regia Emiliano Bronzino

SAN LORENZO IN CAMPO | venerdì 15 marzo 2024

Teatro Tiberini ore 21.15, Scena Verticale, LA VIA DEL POPOLO, di e con Saverio La Ruina

MACERATA FELTRIA | venerdì 15 marzo 2024

Teatro Angelo Battelli ore 21.15, Proxima Res, ANTROPOLAROID, di e con Tindaro Granata

URBANIA | sabato 16 marzo 2024

Teatro Bramante ore 21.15, CapoTrave / Infinito, LE VOLPI, uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci con Antonella Attili, Giorgio Colangeli, Luisa Merloni, regia Luca Ricci

PERGOLA | martedì 19 marzo 2024

Teatro Angel dal Foco ore 21.15, CTB Centro Teatrale Bresciano / Accademia Perduta Romagna Teatri, Corvino Produzioni, FRANCISCUS, il folle che parlava agli uccelli, uno spettacolo di Simone Cristicchi scritto con Simona Orlando, canzoni inedite di Simone Cristicchi e Amara, musiche e sonorizzazioni Tony Canto

GRADARA | venerdì 22 marzo 2024

Teatro Comunale ore 21.15, Teatro Necessario, ATTACCHI DI SWING, clarinetti, sassofoni, organo di barberia Alessandro Mori, chitarra acustica Corrado Caruana

SAN COSTANZO | giovedì 4 aprile 2024

Teatro della Concordia ore 21.15, Infinito Produzione Teatrale, SECONDO LEI, scritto e diretto da Caterina Guzzanti, con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito

SAN LORENZO IN CAMPO | venerdì 5 aprile 2024

Teatro Tiberini ore 21.15, Skyline Production / La Contrada, IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO, testo e regia Luca Vecchi con Luca Ward

URBANIA | sabato 6 aprile 2024

Teatro Bramante ore 21.15, PROGETTO DI RESIDENZA Compagnia della Rancia, TRA QUESTE PAGINE: LEAR, testo di Matteo Volpotti e Giacomo Lilliù, da un’idea di Saverio Marconi, con Saverio Marconi, Matteo Volpotti, regia Giacomo Lilliù, ANTEPRIMA NAZIONALE

MONDAVIO | venerdì 12 aprile 2024

Teatro Apollo ore 21.15, STILL ALIVE, drammaturgia e regia Caterina Marino con Caterina Marino e Lorenzo Bruno, spettacolo selezionato nell’ambito del progetto IN-BOX

PERGOLA | giovedì 18 aprile 2024

Teatro Angel dal Foco ore 21.15, Mittelfest / Teatri ipotesi / Teatro Nazionale di Genova, STORIE DI UOMINI E DI VINI, IO SONO IL MIO LAVORO, di e con Pino Petruzzelli

MOMBAROCCIO | sabato 20 aprile 2024

Teatro Comunale ore 21.15, APNEA IN CONCERTO, con Marco Molinari chitarra, Andrea Molinari batteria, Alessandro Guarandelli voce, Luca Magrini chitarra, Francesco Antonelli basso

Per maggiori informazioni: www.amatmarche.net.