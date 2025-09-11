“Tra natura e quota”: al Gabbiano dibattito con gli attori, CAI e Tutela Ambiente Montano

Presentato in anteprima al Trento Film Festival, grazie alla collaborazione con il CAI (Centro Alpino Italiano) arriva anche al Gabbiano di Senigallia giovedì 11 settembre, alle ore 21.15, il film Tra natura e quota – Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane, diretto da Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato.

Si tratta di un documentario che unisce il racconto di un’escursione sulle Alpi Apuane con riflessioni intime e attuali. Il protagonista, introdotto già dal titolo, è proprio quel Giovanni Storti conosciuto da milioni di italiani come parte del celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che ha da sempre affiancato alla sua carriera artistica una profonda passione per la natura, la montagna e l’ambiente. In questo film si mette in cammino non solo fisicamente, ma anche interiormente, affrontando con ironia e pari sensibilità temi fondamentali come il cambiamento climatico, la sostenibilità e il rapporto consapevole con l’ambiente.

Di tutto questo si parlerà anche al Gabbiano, dove il dibattito sarà animato dalla sezione CAI di Senigallia, in particolare attraverso la presidente Paloma Giorgi, nonché da Andrea Antonella del gruppo “Tutela Ambiente Montano”. Inoltre al termine della proiezione è previsto anche un collegamento in video streaming con due dei protagonisti del documentario: Andrea Ribolini ed Elena Alberti.

Sarà dunque una serata preziosa per ascoltare un racconto riguardante non solo le escursioni tra i sentieri delle Apuane, con l’attenzione a tematiche importanti come la consapevolezza e la preparazione nell’affrontare la montagna, la conoscenza e la tutela della biodiversità, ma soprattutto il bisogno, oggi quanto mai vivo, di riconnettersi con la terra e difendere gli ambienti naturali attraverso una maturazione della propria dimensione spirituale.

Info: www.cinemagabbiano.it.