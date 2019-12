Ultimi giorni per iscriversi alla 14^ edizione di Arte Laguna Prize

Iscrizioni aperte fino al 20 Dicembre per la quattordicesima edizione di Arte Laguna Prize, uno dei concorsi più influenti e longevi per artisti e designer emergenti. Continua la mission di promuovere i talenti creativi attraverso residenze d’arte, mostre, partecipazioni a festival e collaborazioni con aziende e quest’anno Arte Laguna stringe una nuova importante partnership con il MMOMA – Moscow Museum of Modern Art, portando a Mosca nel 2021 una selezione di oltre cento opere.

Con quattordici anni di storia, il premio, organizzato da MoCA (Modern Contemporary Art), offre agli artisti l’opportunità di unirsi all’enorme rete di collaborazioni in tutto il mondo, esporre nei suggestivi spazi dell’Arsenale di Venezia vincere premi in denaro per un importo totale di 40.000 euro e molto altro. Novità di quest’anno è Arte Laguna World (https://artelaguna.world/) la piattaforma di arte contemporanea che connette artisti a collezionisti e addetti ai lavori.

La nuova edizione di Arte Laguna Prize rinnova la sezione dedicata al design dandone una nuova chiave di lettura più orientata all’arte e sostenuta da Assarredo / FederlegnoArredo: “Dare voce all’arte e alle sue espressioni è fondamentale”, afferma Claudio Feltrin, Presidente Assarredo, “ci consente di mantenere un legame con le nostre radici culturali, a cui l’arte attinge, e ci aiuta costruire un ponte verso il futuro, grazie al lavoro di giovani artisti che propongono linguaggi nuovi. Attraverso la collaborazione con MoCA (Modern Contemporary Art) di Venezia vogliamo sostenere i progetti artistici capaci di valorizzare la cultura e il design”.

La giuria internazionale, guidata da Igor Zanti, curatore del Premio dalla sua prima edizione e direttore di IED Firenze, sarà composta da: Iwona Blazwick – direttrice della Whitechapel Gallery di Londra; Karel Boonzaaijer – designer, architetto e docente alle università tedesche Fachbereich Gestaltung e FH Aachen; Valentino Catricalà – curatore d’arte contemporanea e direttore sezione Arte Maker Faire – The European Edition; Aldo Cibic – nome fondamentale del design made in Italy nel mondo; Erin Dziedzic – capo curatore presso il Kemper Museum of Contemporary Art in Kansas City, Missouri; Zhao Li – professore alla Central Academy of Fine Art di Pechino e curatore del Padiglione Cinese alla 53. Biennale di Venezia; Riccardo Passoni – direttore della Galleria d’Arte Moderna di Torino; Vasili Tsereteli – Direttore presso il Moscow Museum of Modern Art.

La giuria selezionerà le migliori candidature tra le dieci discipline in concorso, che andranno in mostra all’Arsenale Nord di Venezia dal 21 marzo al 13 aprile 2020. Tra le opere esposte la giuria individuerà quattro vincitori assoluti che si aggiudicheranno i premi in denaro, ciascuno di 10.000 euro.

Il premio ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana ed è patrocinato tra gli altri dal Ministero degli Esteri, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Università Cà Foscari di Venezia, Istituto Europeo di Design e da FederlegnoArredo.

Al concorso possono partecipare artisti e designer da tutto il mondo senza alcuna limitazione, le candidature dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2019. Maggiori informazioni e bando di concorso sono disponibili su www.premioartelaguna.it

Premi Artist in Residence

Si tratta di un programma di residenze d’arte in Italia e all’estero per permettere un’esperienza artistica di crescita a contatto con un nuovo ambiente o una nuova cultura, creare nuove opere e partecipare a nuove attività in un ambiente multiculturale. Le residenze vengono assegnate a sei artisti e sono: Fabrica a Treviso, Gridchinhall a Mosca, Espronceda a Barcellona, Basu Foundation for the Arts a Calcutta, Farm Cultural Park a Favara in Sicilia, Maradiva Cultural Residency a Mauritius.

Premi Business for Art

Collaborazioni con aziende allo scopo di connettere gli artisti con gli imprenditori che vedono nella creatività una forma di comunicazione e slancio produttivo. Quest’anno un’artista Under25 della sezione pittura vincerà un premio di 2.500 € e una collaborazione con l’azienda veneziana Majer; tre artisti vinceranno ciascuno un premio di 1000 € e trascorreranno un periodo di permanenza di un mese presso la struttura turistico-ricettiva di Outofblue a La Palma – Isole Canarie, dove avranno il compito di valorizzare gli spazi con interventi site specific.

Partecipazioni a Festival e Mostre collettive

Selezione di undici artisti per la partecipazione ad eventi collettivi in Slovenia presso il Festival Art Stays e a Pechino con gli eventi organizzati da Art Nova 100.

Premio Sostenibilità e Arte dedicato all’alluminio

Il premio speciale con il consorzio CIAL e Ca’ Foscari che premia con 3.000 euro la migliore idea di Riuso, Riduco, Riciclo degli imballaggi in alluminio.