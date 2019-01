Tutto pronto per la V edizione di SEEYOUSOUND: 10 giorni durante i quali si getterà un fascio di luce su film e videoclip dedicati a correnti e personaggi musicali che hanno influenzato l’immaginario collettivo, o in cui la musica è coprotagonista di storie e immagini da festival internazionali.

Oltre 90 film e videoclip tra sezioni competitive, rassegne e proiezioni speciali – di cui 4 anteprime assolute, 1 anteprima europea e 29 italiane – affiancati da un fitto programma di live, dj set ed eventi, che insieme daranno corpo, voce e luce a una V edizione che è un vero #AMVSTSEE.

SYS V porterà a Torino ospiti come Manuel Agnelli e il collettivo Songs with other strangers , la band Ex-Otago , Georges Gachot regista di Where are you, João Gilberto? sul grande inventore della bossa nova, Nick Davies regista di Rude Boy, sull’etichetta reggae/ska Trojan Records, e ancora la reunion dei Franti e dei Truzzi Broders, il dj Alex.Do che aprirà il festival, dj Krysko ai piatti per il closing party della V edizione, l’illustratore Tuono Pettinato che ha realizzato le daily-fanzine del festival, e molti altri musicisti, dj e personaggi del cinema e della musica internazionale.

Organizzato dall’Associazione Choobamba in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema, con il patrocinio di MIBAC e Comune di Torino, e il contributo di Regione Piemonte e Fondazione CRT. “Finalmente ci siamo. Dopo mesi di lavoro e di passione, di progetti e di idee, presentiamo al pubblico il ricco, ricchissimo programma di Seeyousound, edizione numero 5. Tante le novità: molta musica in sala, eventi imperdibili perché unici e “creati” appositamente per il festival, incontri e approfondimenti.” Racconta Carlo Griseri, direttore del festival “La colonna di Seeyousound è sempre il cinema, ovviamente: una novantina abbondante di titoli, spaziando tra le sezioni e i generi. Oltre trenta i momenti musicali dal vivo, tutti dentro gli spazi del cinema Massimo. E poi masterclass, networking internazionale, nuovi prestigiosi partner italiani ed esteri. Abbiamo fatto tutti insieme un grande sforzo, e riguardando il programma non possiamo che dirci orgogliosi: ora viene il bello, goderci tutti insieme 10 giorni che, ne siamo certi, sarà difficile dimenticare!”