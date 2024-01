A Mestre per Il Giorno della Memoria The song of names. La musica della memoria

Nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria, mercoledì 17 gennaio al Cinema Dante di via Sernaglia si tiene la proiezione gratuita di The song of names. La musica della memoria, organizzata dalla Sede italiana del Consiglio d’Europa e dall’Associazione Figli della Shoah per commemorare l’80° anniversario della deportazione degli ebrei veneziani.

Uscito nel 2019, il film di Francois Girard racconta la storia di due amici di nove anni, ebrei in un periodo difficile, Martin e Dovidl, il primo inglese, il secondo polacco e virtuoso del violino, trasferitosi a Londra in cerca di rifugio. L’evento è organizzato con la collaborazione di Cinit Cineforum Italiano , Circuito Cinema Venezia, Cinema Dante, Europe Direct.

Introduce Matteo Corradini, ebraista, scrittore autore del libro “Eravamo il suono” (Lapis 2024), la storia dell’orchestra femminile di Auschwitz.

INFO: A cura del Consiglio d’Europa Sede Italiana, dell’Associazione Figli della Shoah e del Comune di Venezia. Evento gratuito solo su prenotazione. E-mail: luca.volpato@coe.int

Tel: 041 57 11 099