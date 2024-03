A Mestre Pif e Francesco Piccolo dialogano in “Momenti di trascurabile infelicità”

Francesco Piccolo (Premio Strega 2014) e Pif tornano a girare l’Italia con Momenti di trascurabile (IN)felicità e giovedì 28 marzo (ore 21.00) portano al Teatro Toniolo di Mestre il loro manuale dei piccoli dettagli dell’esistenza, di quei momenti trascurabili che fanno la quotidianità e che ci coinvolgono tutti in un sorriso, a volte amaro, altre leggero. Lo spettacolo vede dialogare sul palco Piccolo e Pif, già protagonista dell’omonimo film del 2019 diretto da Daniele Luchetti e scritto con lo stesso Francesco Piccolo. Si tratta di un manuale dei piccoli dettagli che fanno la quotidianità dei momenti trascurabili dell’esistenza che ci accomunano tutti. Il testo è tratto dai tre libri dell’autore campano: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili vol. 3 (2020), tutti editi da Einaudi. Si tratta di un modo semplice per avere un contatto diretto e vivo con i lettori, un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti.

“Ogni volta che ho letto dei Momenti in pubblico – afferma l’autore – mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio”. Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, questi momenti di cui è fatta la vita: c’è qualcosa, nella qualità del suo sguardo che dilata il tempo delle nostre giornate con la sua leggerezza e la sua vitalità. Il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di ritrovarlo.