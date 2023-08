A Vicenza La Cena dei Buffoni inaugura la VII edizione del festival BE POPULAR

A Vicenza da venerdì 18 a domenica 27 agosto 2023 la VII edizione del festival di teatro popolare BE POPULAR. La rassegna è ideata e organizzata dalla compagnia teatrale StivalaccioTeatro, in collaborazione con partner pubblici e privati.

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto alle 20.30, per tre serate consecutive è in programma La Cena dei Buffoni, un poliedrico evento prodotto da StivalaccioTeatro e Operaestate Festival, nel quale attori, buffoni e saltimbanchi allieteranno il gustoso banchetto cucinato presso l’Agriturismo da Sagraro a Barbarano Mossano (VI). Il menù prevede un’alternativa vegetariana per ogni portata, affinché il simposio sia lieto ad ogni palato. La cena-spettacolo, dopo il debutto del 5 agosto a Treviglio per deSidera Teatro, aprirà il festival come evento collaterale. Sarà una cena animata o meglio, disturbata, da alcuni buffoni provenienti direttamente dal XV secolo, epoca dei saltimbanchi e dei giullari, che oggi rispondono al nome di Michele Mori, Stefano Rota, Matteo Cremon, Anna De Franceschi, Sara Allevi, Pierdomenico Simone e Marco Zoppello Da martedì 22 a domenica 27 agosto si svolgerà invece, come di consueto, la settimana di spettacoli serali che avranno luogo presso l’antico cortile cinquecentesco di Palazzo Da Schio, Ca d’Oro a Vicenza in Corso Palladio, uno degli angoli più suggestivi di Vicenza. Ecco gli appuntamenti dei primi tre giorni. Martedì 22 agosto alle ore 19.00, Luca Radaelli e Maurizio Aliffi di Teatro Invito metteranno in scena Macbeth Banquet, uno spettacolo che trasforma la tragedia shakesperiana in un monologo con inserti di dialetto lombardo. Alle ore 21.30 sarà invece il turno di Tournèe da Bar, che calcherà il palcoscenico di Palazzo Da Schio con Elena, interpretato e suonato da Elisabetta Raimondi Lucchetti e Maria Luisa Zaltron, premio hystrio alla vocazione 2021.

Mercoledì 23 agosto sarà una giornata interamente dedicata al teatro spagnolo, grazie alla presenza di due mimi quali Cia Maria Andrés e Alberto Castrilo-Ferrer. Giovedì 24 agosto, alle ore 19:00, la voce e la fisarmonica di Veronica Canale incontreranno il trombone e la sega armonica di Luca Tapino nello spettacolo I Sognaturi, canti d’amore, ninna-nanne e altre storie. La stessa sera alle ore 21:30, Matthias Martelli presenterà La Fame dello Zanni, spettacolo tratto dalla celebre opera di Dario Fo e Franca Rame Mistero Buffo, per la regia dello scomparso Eugenio Allegri.

BIGLIETTI

Spettacoli delle 19.00: € 6

Spettacoli delle 21.30: € 10

Card giornaliera per entrambi gli spettacoli: € 12

Nel prezzo del biglietto è incluso un calice di vino offerto dalle Cantine Da Schio.

Biglietti acquistabili on-line su vivaticket.it, e in loco un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Pagamento in contanti, Satispay o Bancomat.

Cena dei Buffoni: € 50 comprensivo di cena, bevande, spettacolo.

Biglietti acquistabili entro il 16 Agosto 2023 su vivaticket.it.

INFORMAZIONI

Stivalaccio Teatro

Tel. 0444 534321

Cell. 371 1984391

info@stivalaccioteatro.it

www.stivalaccioteatro.it