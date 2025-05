Il prossimo 4 giugno 2025 all’Anteo Palazzo del Cinema, nell’ambito del Milano Film Fest, si terrà la seconda edizione dell’evento dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di registi, sceneggiatori, produttori, distributori e operatori del settore audiovisivo indipendente

AIR3 – Associazione Italiana Registi annuncia il ritorno degli Stati Generali del Cinema Indipendente. Nell’ambito del Milano Film Fest, si terrà la seconda edizione dell’evento: una giornata di confronto, dibattito e progettualità per sostenere e sviluppare un nuovo modello di produzione audiovisiva indipendente, capace di porre al centro la creatività, la libertà espressiva e la sostenibilità economica.

Gli Stati Generali del Cinema Indipendente, anche grazie alla collaborazione con una realtà come Milano Film Fest, confermano il crescente impegno dell’associazione nella costruzione di una rete culturale solida, partecipata e radicata nel territorio, con l’ambizione di trasformarsi in un appuntamento permanente di riflessione e proposta concreta per il futuro del cinema italiano.

La prima edizione ha riunito oltre 330 professionisti all’Anteo Palazzo del Cinema, distinguendosi per l’alto livello del confronto e per l’avvio di collaborazioni concrete. AIR3 ha promosso la nascita di gruppi di lavoro permanenti e ha intensificato il dialogo con le principali istituzioni nazionali, come dimostrano la collaborazione con 100Autori e la partecipazione agli appuntamenti di Cannes e Venezia, dove si sono affrontati i temi emersi durante l’incontro milanese.

Gli Stati Generali del Cinema Indipendente si propongono di aprire un confronto tra professionisti del settore, istituzioni e pubblico, elaborare proposte concrete a sostegno del cinema indipendente italiano, istituire un osservatorio permanente che ne monitori l’evoluzione, avviare il dibattito sull’istituzione di un Ministero del Cinema e sviluppare nuovi modelli di finanziamento sostenibile.

Sponsor ufficiali sono FUJIFILM e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. FUJIFILM sarà inoltre presente con un Touch and Try Point disponibile per tutta la durata dell’evento, offrendo la possibilità di testare fotocamere mirrorless e ottiche FUJINON dedicate al mondo video professionale e cinematografico. NABA, Nuova Accademia di Belle Arti ha contribuito anche alla copertura audiovisiva dell’intera giornata. Oltre alla rinnovata collaborazione con Anteo Palazzo del Cinema, realtà di riferimento nella promozione del cinema di qualità, AIR3 ha potuto contare sul sostegno tecnico di Moovie, che fornisce parte delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell’evento. Milano Film Fest è partner dell’evento.

Il programma 2025 sarà articolato in cinque panel, che affronteranno temi strategici per il settore. Tra i moderatori: Anne-Riitta Ciccone (Regista AIR3 e Consigliera 100autori), Simone Cannata (Regista AIR3), Giovanni Esposito (Regista AIR3), Andrea Colamedici (Saggista ed Editore), Alessandro Soetje (Regista AIR3), Armando Trivellini (Regista AIR3), Marco Armando PIccinini (Regista AIR3).



Il programma includerà inoltre due panel con il supporto degli sponsor Fujifilm e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e moderati dai registi AIR3 Fabio Rao e Alberto Sansone.



Gli Stati Generali del Cinema Indipendente rappresentano un appuntamento imprescindibile per chi crede nella forza del cinema libero, innovativo e internazionale. AIR3 si propone di dare continuità a questo percorso, rafforzando il dialogo tra artisti, produttori, istituzioni e pubblico, per contribuire in modo concreto alla crescita del comparto audiovisivo indipendente italiano.



Con questa seconda edizione, AIR3 si impegna inoltre a mantenere aperto il dialogo sul cinema indipendente per tutto l’anno, attraverso iniziative, incontri e proposte che consolidino il movimento nato con gli Stati Generalidel Cinema Indipendente.



L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione tramite Eventbrite:

www.eventbrite.it/e/biglietti-stati-generali-del-cinema-indipendente-1358419151249