Al 39° Festival Il Cinema Ritrovato e all’82° Festival del Cinema di Venezia con il Cinit Cineforum Italiano

Sono indetti per il 2025 i concorsi Dorigo, Gagliardi e Lanari per aspiranti recensori di film rivolti a iscritti alle scuole medie superiori e all’università: in premio un soggiorno a Venezia durante la 82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma dal 27 agosto al 6 settembre, e un soggiorno a Bologna durante il 39° festival Il Cinema Ritrovato in programma dal 21 giugno al 29 giugno.

È possibile prendere visione dei bandi del 24° Concorso Gagliardi, del 19° Concorso Dorigo e del 6° Concorso Lanari, cliccando sui relativi link. I vincitori saranno ospiti del Cinit Cineforum Italiano nel corso delle prossime edizioni dei due festival e parteciperanno alle attività formative tradizionalmente promosse dal Cinit nel loro ambito.

Scarica il bando Dorigo 2025 (PDF)

Scarica il bando Gagliardi 2025 (PDF)

Scarica il bando Lanari 2025 (PDF)