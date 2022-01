Martedì 1 febbraio alle ore 19 alla multisala Rossini di Venezia anteprima de Il mondo di Riccardo. Domenico Riccardo Peretti Griva Magistrato e fotografo alla presenza del regista Daniele Frison con interventi dello storico della fotografia Italo Zannier, dello storico Marco Borghi e di Giovanna Galante Garrone narratrice del film e nipote di Peretti Griva. La casa di produzione Kublai Film di Venezia presenta il film documentariodi Daniele Frison Il mondo di Riccardo , dedicato alla straordinaria figura di Domenico Riccardo Peretti Griva, illustre magistrato e pioniere della fotografia. Il film documentario racconta una storia familiare ma anche nazionale, che parte dalle valli di Lanzo e dalla città di Torino per viaggiare in tutto il mondo. Domenico Riccardo Peretti Griva (Coassolo 1882 – Torino 1962), grande fotografo e coraggioso magistrato, è raccontato dalla nipote Giovanna Galante Garrone in dialogo con magistrati, storici del diritto, storici, esperti di fotografia e con coloro che lo hanno conosciuto, conducendo lo spettatore a comporre, attraverso le appassionate testimonianze, il ritratto di una personalità ricca di umanità e di rigore morale. La pellicola cerca di cogliere quanto D. R. Peretti Griva sia riuscito a portare avanti leproprie idee in un contesto di grande cambiamento della struttura stessa della Magistratura e del sistema giudiziario italiano .Daniele Frison ha immaginato di raccontarne la figura ,percorrendo i luoghi più signi ficativi sui quali pose la sua attenzione di fotografo e quelli dove visse ed esercitò il proprio lavoro di magistrato, mettendo assieme elementi in apparenza distanti alla ricerca della sottile linea che lega le tante cose della sua vita.L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto in corso. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. della struttura. Infotel Circuito Cinema Venezia Santa Croce 1991 T. 041.2747140

La proiezione è organizzata da Circuito Cinema e Museo Nazionale del Cinema Fondazione Maria Adriana con il contributo della Film Commission Torino Piemonte e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e del Movimento Federalista Europeo. Visitare il sito

www.culturavenezia.it/cinema/ circuitocinema@comune.venezia.it