Inizio anno ad Arte Sella

The Contemporary Mountain sotto la neve

Arte Sella è un progetto che nasce in Valsugana a fine anni Ottanta come punto d’incontro e dialogo tra arte e natura. In 30 anni il progetto si è espanso fino ad inglobare diversi spazi di un percorso suggestivo che intesse una viva relazione tra spazio naturale e opere d’arte.

Negli anni gli artisti partecipanti sono stati più di trecento, le loro creazioni sono progressivamente entrate in simbiosi con la natura che le avvolge e le circonda. Una natura che tuttavia può rilevarsi anche distruttiva, come nel caso della tempesta Vaia del 2018, che ha seminato distruzione anche in Val di Sella e di cui ancora oggi si possono rilevare alcune tracce. Ma anche questa volta Arte Sella ha saputo reagire, superando la crisi e ripartendo con nuove idee.

Da maggio a novembre il percorso di Arte Sella inizia dal giardino di Villa Strobele (centro nevralgico del progetto, visitabile dal 2016) e prosegue lungo il sentiero Montura per approdare infine all’area di Malga Costa. Mentre nei mesi invernali il percorso parte direttamente da quest’ultima zona.

Qui tutte le info: http://www.artesella.it/it/tariffe-e-orari.html

Le fotografie ritraggono l’area di Malga Costa all’inizio di questo nuovo anno. Nel brusio del bosco le tracce della neve che si è depositata su alberi e opere donano un nuovo punto di vista a questo incredibile spazio.