Art Basel ha confermato l’elenco delle 242 importanti gallerie internazionali selezionate per la sua fiera di Hong Kong del 2019. Provenienti da 36 Paesi tra Asia, Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente e Africa, gli espositori presenteranno dal prossimo 29 al 31 marzo opere moderne e contemporanee di altissima qualità da artisti emergenti e affermati.

Accanto a una nutrita schiera di gallerie che hanno confermato il loro ritorno, lo show di quest’anno presenta per la prima volta 21 gallerie che partecipano alla fiera di Hong Kong, tra cui nove gallerie del settore principale che hanno avuto grande influenza nella definizione delle scene d’arte in Europa e negli Stati Uniti: Greta Meert Gallery dal Belgio; Bärbel Grässlin Gallery e Max Hetzler Gallery dalla Germania; e Luhring Augustine, Matthew Marks Gallery, Paula Cooper Gallery, Regen Projects, Andrew Kreps Gallery e Richard Nagy Ltd dagli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, Art Basel rafforza il suo costante impegno nel mettere in mostra opere d’arte eccezionali dall’Asia e dall’Asia Pacifico, con più gallerie espositrici provenienti dalla regione. Saranno esposte per la prima volta sette gallerie che in passato hanno esposto nel settore Insights, dedicate ad artisti asiatici, o nel settore delle Discoveries, la piattaforma per artisti emergenti. World Gallery di Hong Kong, Gow Langsford Gallery di Auckland e Tang Contemporary Art con spazi a Pechino, Hong Kong e Bangkok.

Ancora una volta, Hong Kong sarà fortemente rappresentata in fiera, con 25 gallerie con spazi espositivi in città. Mentre le gallerie di Australia, India, Giappone, Corea, Cina continentale e Taiwan continueranno a essere presenti allo show, l’edizione di quest’anno ospiterà anche grandi esposizioni di gallerie del Sud-Est asiatico, tra cui Richard Koh Fine Art con Spaces in Malesia e Tailandia; Nova Contemporary mostra una nuova serie di opere dell’artista birmano Moe Satt; la galleria indonesiana ROH Projects che presenta il suo programma nel settore Galleries. Inoltre, la Nuova Zelanda sarà rappresentata da Fox / Jensen, Gow Langsford Gallery e Starkwhite nel settore Galleries, e da Hopkinson Mossman che mostra un nuovo film di Shannon Te Ao e Michael Lett che mostrano opere di Imogen Taylor in Discoveries.

Galleries, il settore principale della mostra, presenta le principali gallerie del mondo con la più alta qualità di opere di pittura, scultura, disegni, installazioni, fotografia, video e opere digitali. Il settore Galleries di quest’anno vede diverse presentazioni personali, come Liu Xiaodong, artista cinese contemporaneo alla Galleria Eslite; Christopher Wool a Luhring Augustine; una nuova installazione di Simon Starling per il Modern Institute; Wu Da-Yu alla Lin & Lin Gallery, tra cui olii, cartoni animati, inchiostro, tempera, encausto, pastelli, acquerelli, penna stilografica e disegni a matita che riflettono la sua esplorazione di stili diversi da Impressionismo, Cubismo e Fauvismo.

Insights (21 Gallerie) propone presentazioni di uno o due artisti con importanti materiali storici. Insights illustrates Asian presentano opere di importanti artisti provenienti dall’Asia e dalla regione Asia-Pacifico. I momenti salienti includono Empty Gallery di Hong Kong con “Tishan Hsu: 1984 – 1997”, il debutto asiatico delle opere dell’artista Tishan Hsu di New York del suo periodo più prolifico; La presentazione di Asia Art Center propone uno studio d’artista immaginato dell’artista cinese Cheong Soo Pieng, che in seguito si trasferì a Singapore e divenne uno dei padri fondatori dell’arte contemporanea di Singapore; Shanghai’s Bank presenta un dialogo tra gli artisti taiwanesi Richard Lin e Michael Lin; Don Gallery, anch’essa di Shanghai, mostra una mostra personale del pittore Li Shan, che ha esplorato Pechino e New Delhi’s Gallery Space, con in mostra gli ultimi tre decenni di lavoro di Zarina Hashmi.

Il settore Discoveries, con 25 Gallerie, si concentra su artisti emergenti, tra cui Sabrina Amrani che presenta l’artista sudcoreano Jong Oh e la galleria indiana Jhaveri Contemporary, con in mostra le nuove opere di Lubna Chowdhary. Le novità includono Chateau Shatto con i nuovi lavori dell’artista, scrittore e curatore di Aria Dean creati per la fiera. Hunt kastner, per la prima volta a Hong Kong, presenta un lavoro dell’artista ceca Anna Hulačová dal titolo ‘Pathetic Poetic’, che offre una panoramica della visione del mondo dell’artista. Tra gli altri partecipanti per la prima volta: Christian Andersen, Crèvecoeur Gallery, Nova Contemporary e Tabula Rasa Gallery.

Art Basel Hong Kong (29-31 marzo) sarà l’evento culmine della Hong Kong Art Week, che vedrà anche inoltre importanti fiere collaterali come la Art Central Hong Kong e l’Asia Contemporary Art Show.