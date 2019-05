Australia – Biennale Arte 2019

L’Australia si presenta alla 58. Biennale d’Arte di Venezia con un’opera di Angelica Mesiti dal titolo “Assembly”.

La mostra – curata da Juliana Engberg – ritrae un mondo “possibile”, una ideale collettività che continuamente si integra e disintegra, rivoluzionandosi senza sosta e riformandosi costantemente davanti all’occhio attento dello spettatore.In un momento storico nel quale la democrazia sembra essere in crisi, quello che Mesiti ci mostra è l’intensità e la forza del concetto di “comunità”: il gruppo facente parte di questa “assemblea” esemplare si evolve e muta grazie ad un sistematica – ed ogni volta nuova – generazione data da una serie di traduzioni ora polifoniche, ora dissonanti e/o cacofoniche che hanno il loro culmine in un momentaneo e corale tentativo finale di armonia.

Per fruire dell’installazione (composta da tre video che presentano la stessa scena da altrettanti e differenti punti di vista) lo spettatore è invitato a prendere liberamente posto nel piccolo anfiteatro (che ricorda per colori e struttura le stesse aule parlamentari – quella italiana e quella australiana – proiettate sugli schermi) ricreato da Mesiti, e ad interagire scegliendo di volta in volta quale video osservare e – quindi – con quale parte dell’opera idealmente dialogare. Per fruire dell’installazione (composta da tre video che presentano la stessa scena da altrettanti e differenti punti di vista) lo spettatore è invitato a prendere liberamente posto nel piccolo anfiteatro (che ricorda per colori e struttura le stesse aule parlamentari – quella italiana e quella australiana – proiettate sugli schermi) ricreato da Mesiti, e ad interagire scegliendo di volta in volta quale video osservare e – quindi – con quale parte dell’opera idealmente dialogare.

Mesiti si serve della macchina stenografica Michela (brevettata – ispirandosi ad un’idea della musica come linguaggio universale – da Antonio Michela Zucco nel 1876 ed ancora oggi in uso nel Senato italiano per la redazione dei verbali). La macchina – simile ad un piccolo pianoforte – viene utilizzata per ricodificare un poema dello scrittore australiano David Malouf; il poema è successivamente trasposto (e quindi tradotto nuovamente, utilizzando diversi codici) in musica dal compositore Max Lyandvert ed eseguito da una serie di musicisti che – esibendosi con strumenti differenti, singolarmente o all’unisono – occupano alternativamente i tre schermi.

L’obiettivo di Mesiti pare allora essere quello di esplorare il potere che ha la comunicazione di trasformare se stessa, attraverso l’interpretazione e i linguaggi verbali e non. In un’altra parte del film ad essere protagonisti sono le tecniche di ascolto profondo della compositrice femminista Pauline Oliveros ed i segnali performativi di protesta utilizzati nel 2017 a Parigi nelle manifestazioni della “Nuit Debout” in Place de la Republique. Mesiti si serve della macchina stenografica(brevettata – ispirandosi ad un’idea della musica come linguaggio universale – da Antonio Michela Zucco nel 1876 ed ancora oggi in uso nel Senato italiano per la redazione dei verbali). La macchina – simile ad un piccolo pianoforte – viene utilizzata per ricodificare un poema dello scrittore australiano David Malouf; il poema è successivamente trasposto (e quindi tradotto nuovamente, utilizzando diversi codici) in musica dal compositore Max Lyandvert ed eseguito da una serie di musicisti che – esibendosi con strumenti differenti, singolarmente o all’unisono – occupano alternativamente i tre schermi.L’obiettivo di Mesiti pare allora essere quello di esplorare il potere che ha la comunicazione di trasformare se stessa, attraverso l’interpretazione e i linguaggi verbali e non. In un’altra parte del film ad essere protagonisti sono le tecniche di ascolto profondo della compositrice femminista Pauline Oliveros ed i segnali performativi di protesta utilizzati nel 2017 a Parigi nelle manifestazioni della “Nuit Debout” in Place de la Republique.