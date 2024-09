Sul finire della Grande Guerra, Stefano e Giulio – rispettivamente Gabriel Montesi e Alessandro Borghi – lavorano nello stesso ospedale militare, dove si contano in egual misura feriti in servizio e autolesionisti desiderosi di scappare dall’orrore bellico. Stefano, ossessionato dalla codardia altrui perché incapace di ammettere la propria e con la bocca piena di bei discorsi sul valore e sul dovere perché inabile a far parlare i fatti, è tormentato dall’esistenza di questi ultimi al punto di studiarne gli stratagemmi, così tutto tronfio e pieno di boria moraleggiante può rimandarli al fronte; Giulio, a disagio alla sola vista del suo sangue e frustrato dalla rinuncia alla posizione di batteriologo e ricercatore forzata dagli obblighi di leva, dispone di tutt’altro afflato empatico, al punto non solo da assecondare ma anche di menomare e mutilare ulteriormente i degenti sotto la sua supervisione pur di farli dichiarare inabili al servizio e scivolare tra le maglie del giustizia militare. Ad inasprire e coronare il conflitto frai due il fantasma di un triangolo: il terzo vertice è Anna, volontaria della Croce Rossa costretta a rinunciare alla facoltà di medicina a causa delle pressioni interne, innamorata di Giulio ma fidanzata di Stefano. Nel Concorso ufficiale di Venezia 81.

Gianni Amelio non si fa problemi a conformarsi alle consuetudini del mestiere, seguendo il percorso tracciato da film come Comandante e riportando lo scenario bellico nel cuore del cinema italiano con la declinazione drammatica del cinema classico, scandita da quadri statici alternati a lente carrellate, con ampio uso della dilatazione artificiosa dei tempi, nel segno di una fotografia di contrasti decisi, dal bianco asettico dell’ospedale alla soffusione terrosa e densa degli ambienti esterni. Dalle ripercussioni della disfatta caporettiana all’insorgere della Spagnola, senza una vera e propria traiettoria narrativa, il cinema consuntivo del Gianni nazionale spunta tutte le varie opzioni della palette tecnica ed esaurisce il repertorio topico della rappresentazione folkloristica della guerra all’italiana, a cominciare dall’abuso caricaturale del dialetto che ritornella la spaccatura sociale di un paese ancora da farsi, le cui varie realtà territoriali trovano terreno comune soltanto nella sofferenza (in netto contrasto con la paradossale coscienza di classe dell’alta borghesia), per proseguire con la smania di insufflare consistenza metaforica in ogni azione individuale, come a ribadire una concretezza destinale alla dimensione nazionale, in piena continuità con quella verve sciovinista che invece si vorrebbe giustamente dileggiare.

Il campo di battaglia del titolo non compare nel senso canonico se non nel piano-sequenza iniziale, per lasciar intendere che il vero significato della guerra si spazializza nel contesto ospedaliero, proiezione psicologistica di una mente alveare devastata dal trauma dotata di un retrobottega inconscio dove avvengono le ablazioni eucaristiche a opera della “mano santa” di Giulio. E non perché nel dedalo di letti ortopedici si combatte una battaglia tra la vita e la morte, ma perché lì si consuma uno scontro ideologico tagliato grossolanamente tra il patriottismo esasperato di Stefano e la carità sfrenata di Giulio, angel of mercy sui generis; il punto di rottura si raggiunge con l’esecuzione di una delle “vittime” del medico misericordioso, una volta scoperta la frode con cui un soldato semplice si era fatto passare per cieco con la complicità di quest’ultimo. Con l’avvento effettivo dell’equiparazione alla categoria nemicale dei simulatori, per i quali ormai la pena capitale va a sostituire il cartellino giallo, scoppia (più simbolicamente che altro) anche l’epidemia, espressione massima della staatsräson e pretesto per la brutale segregazione di feriti irrecuperabili e infetti incurabili. Il contagio batterico come reificazione del marciume endemico della nazione in guerra.

Da ultimo, l’uso strafottente di una colonna sonora di stampo hollywoodiano a sottolineare i picchi di sentimentalismo di cui è disseminato Campo di battaglia non può risparmiare ad Amelio la facile critica di ricadere nello stesso tipo di retorica predisposta a essere bersaglio delle sue critiche, facendo involontariamente il verso alla facciata artificiosa e fiacca di Stefano. Va inoltre ammesso che l’autore di questo pezzo, considerati i precedenti nel merito, sarebbe curioso di un’eventuale opinione di Antonio Cassano sul dialetto di Montesi…