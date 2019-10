Nei cinema di tutto il mondo arriva via satellite l’allestimento del ”Don Pasquale” di Donizetti firmato da Damiano Michieletto, in scena alla Royal Opera House con la direzione di Evelino Pidò. Nei cinema italiani la trasmissione live dello spettacolo è prevista per giovedì 24 ottobre alle 20.30 ed è distribuita da Nexo Digital, in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.

“È uno spettacolo intimo, psicologico, racchiuso in un piccolo spazio che rappresenta il privato di Don Pasquale – dice Damiano Michieletto – Il protagonista dell’opera è uomo vecchio, ma in qualche modo ancora bambino: incapace di gestire i suoi sentimenti e legato ad abitudini che lo portano ad isolarsi ancora di più. Malatesta rappresenta il virus che si inserisce nella sua esistenza e, come un finto amico, si allea con Norina alle spalle di Ernesto. Lo zio e il nipote finiranno l’avventura allo stesso modo: entrambi gabbati e destinati ad una convivenza che all’inizio della vicenda sembrava del tutto impossibile”.

Al fianco di Damiano Michieletto, come di consueto, lo scenografo Paolo Fantin, il costumista Agostino Cavalca e il light designer Alessandro Carletti, mentre i video sono curati da rocafilm. Nel cast figurano i nomi di Bryn Terfel nel ruolo del titolo, Ioan Hotea nella parte di Ernesto, Olga Peretyatko in quella di Norina e Markus Werba nei panni del Dottor Malatesta.

L’elenco delle sale cinematografiche italiane che aderiscono all’iniziativa è consultabile su www.nexodigital.it.