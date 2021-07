“Penguin Bloom” di Glendyn Ivin

Sam Bloom (Naomi Watts) è una giovane, indipendente e attiva mamma di tre bambini, surfista e amante della vita all’aria aperta, felicemente sposata con il fotografo Cameron (Andrew Lincoln). Vive in un sobborgo di Sydney, di fronte alla spiaggia e all’Oceano, i luoghi che più ama. Fino a che nel 2013 una paurosa caduta da un terrazzo, durante una vacanza in Thailandia, la costringe su una sedia a rotelle.

La vita di Sam e della sua famiglia viene sconvolta, a partire dalle piccole cose quotidiane per le quali la indipendente Sam deve ora chiedere aiuto al marito, ai tre figli o alla affettuosa madre (Jacki Weaver) che cerca in tutti i modi, anche se un po’ goffamente, di rendere meno tristi le sue giornate. Eppure niente sembra scalfire la profonda disperazione di Sam, la sua rabbia nei confronti del mondo, l’invidia per le persone in grado di muoversi e camminare. Mentre Sam tende sempre più a isolarsi dal resto del mondo, anche i rapporti all’interno della famiglia diventano più difficili, fino a quando il destino mette sulla via dei Bloom un piccolo di gazza ferito, raccolto in spiaggia e portato a casa dal figlio Noah che è anche la voce narrante del film.

Mentre il marito fotografo è al lavoro e i figli sono a scuola, Sam è costretta a prendersi cura della gazza, battezzata “Penguin” per i suoi colori bianco e nero (e interpretata da otto diversi esemplari addestrati, con un uso limitato di CGI). Questo impegno quotidiano – che Sam all’inizio rifiuta del tutto e poi accetta con una certa riluttanza – la costringe ad uscire dalla spirale di depressione e dall’isolamento in cui si è relegata. Occuparsi di un altro essere vivente ferito diventa la molla che salverà Sam, le ridarà nuova speranza, la farà sentire di nuovo viva e le permetterà di ricostruire un rapporto più sereno con le altre persone, soprattutto con i tre figli, spesso smarriti di fronte ad una madre cosi’ diversa da quella che conoscevano

Mano a mano che Penguin fa progressi e migliora, anche Sam decide di impegnarsi per ricostruire la propria vita. Penguin e Sam riconquisteranno, insieme, la propria indipendenza: Penguin tornerà a volare nei cieli australiani, Sam inizierà a gareggiare in para-canoa e in seguito risalirà su una tavola da surf e vincerà due campionati mondiali di Parasurfing.

Il film diretto dal regista australiano Glendyn Ivin con qualche concessione di troppo al melodramma, si basa sul bestseller «Penguin Bloom – L’uccellino che salvò la nostra famiglia» di Bradley Trevor Greive, scritto insieme a Cameron Bloom, il quale decise di documentare con la macchina fotografica l’esperienza completamente nuova per tutta la famiglia del salvataggio di Penguin e di condividerla sull’account Instagram @penguinthemagpie. I diritti del libro vennero subito opzionati da Reese Witherspoon e il libro oggi è diventato un film che racconta di speranza e rinascita, ma anche di forza, determinazione e quanto sia difficile, ma non impossibile, provare di nuovo ad essere felici.