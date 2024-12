42 ° TORINO FILM FESTIVAL – I PREMI UFFICIALI

L’edizione 42 del Torino Film Festival si chiude dopo una intensa e emozionante rassegna, all’insegna di tante illustre personalità del cinema internazionale, con una selezione accurata di opere in concorso e non in concorso, alcune delle quali in prima visione mondiale.

All’insegna soprattutto di un gigante del cinema che ha dominato la scena e che ha inondato con la sua immagine tutta la città: Marlon Brando. Nel centesimo anniversario della sua nascita, e ventesimo della sua morte, al grande artista è stata dedicata una retrospettiva che ha appassionato il pubblico al punto che molte volte si è registrato il tutto esaurito in sala, cosa straordinaria trattandosi sempre, ovviamente , di film di decenni fa.

Dedicato a Brando anche il film di chiusura in prima mondiale “Waltzing with Brando”, affettuoso e generoso tributo anche se non è lui il protagonista, bensì l’attore Billy Zane, che lo ha impersonato con impressionante somiglianza.

Nel CONCORSO LUNGOMETRAGGI la giuria, costituita da Margaret Mazzantini (Presidente, Italia), Milcho Manchevski (Macedonia), Anne Parillaud (Francia), Giovanni Spagnoletti (Italia) e Krzysztof Zanussi (Polonia) ha assegnato i seguenti premi:

– miglior film (20.000 euro) a: HOLY ROSITA di Wannes Destoop;

– premio speciale della Giuria IWONDERFULL (7.000 euro) a: VENA di Chiara Fleischhacker;

– miglior sceneggiatura a: L’AIGUILLE di Abdelhamid Bouchnack;

– migliore interpretazione 1: Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Christine Albeck Børge, Karen-Lise Mynster in MADAME IDA;

– migliore interpretazione 2: River Gallo in PONYBOI;

– menzione a DISSIDENT di Stanislav Gurenko e Andrii Al’ferov.

Nel CONCORSO DOCUMENTARI la giuria, costituita Roberta Torre (Presidente, Italia); KD Davison (Stati Uniti) e Federico Gironi (Italia) ha assegnato i seguenti premi:

– miglior film (10.000 euro) a: LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE di Orkhan Aghazadeh;

– Premio speciale della Giuria ex aequo a:

I’M NOT EVERYTHING I WANT TO BE di Klára Tasovská e THE BRINK OF DREAMS di Ayman El Amir, Nada Riyadh;

– Menzione a HIGHER THAN ACIDIC CLOUDS di Ali Asgari.

Nel CONCORSO CORTOMETRAGGI la giuria, costituita Michela Cescon (Presidente, Italia), Darko Perić (Serbia) e Nicola Nocella (Italia) ha assegnato i seguenti premi:

– miglior film (3.000 euro) a: WALK IN di Haneol Park, per la capacità del racconto in una dimensione inaspettata con uno stile personale, impeccabile e con punte di pura poesia;

– Premio speciale della Giuria a: FIRE DRILL di Maximilian Villwock;

– Menzione a SOMEONE’S TRYING TO GET IN di Colin Nixon.

– menzione a DISSIDENT di Stanislav Gurenko e Andrii Al’ferov.

La giuria composta dai critici cinematografici Marco Lombardi (Italia), Giuseppe Di Salvatore (Svizzera), Massimo Arciresi (Italia) assegna il premio FIPRESCI (Premio della Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica) a:

– VENA di Chiara Fleischhacker; con la seguente motivazione: “Per la sua capacità di trasformare la storia intensa di una maternità in un percorso plausibile di salvezza dalle dipendenze grazie a un’interpretazione molto umana, una storia emotivamente forte e un montaggio che scandisce bene i tempi della narrazione, a tratteggiare complessivamente una maturità registica non comune per un’opera prima”.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino con il sostegno di Regione Piemonte; Città di Torino; con il contributo di Ministero della Cultura – DG Cinema; Fondazione Compagnia di San Paolo; Fondazione CRT.

Main Sponsor Intesa Sanpaolo; Main Media Partner RAI; Tv Ufficiale RAI Movie; Radio Ufficiale RAI Radio 3; Sponsor Iren, IWONDERFULL; Event Partner Teatro Regio di Torino, Gallerie d’Italia, Club Silencio; Lounge del Festival

Baratti&Milano; Mobility Partner Drivalia; Industry Partner Torino Film Industry, Film Commission Torino Piemonte, Torino Film Lab; Partner Tecnici GTT, ArcAdiA, CIM4.0, Associazione Amici del Torino Film Festival, Smat; Partner Culturali

Università degli Studi di Torino, Dams, IED, Associazione Museo Nazionale del Cinema; Global Media Partner Variety;

Media Partner La Stampa; Ciak; Movieplayer.it; Fred Radio; Cinecittà News; Taxidrivers.

Partner per il sociale Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – Candiolo; Medicinema; +Cultura Accessibile; Le Fonderie Ozanam.

Il Festival aderisce a FIAPF, Afic