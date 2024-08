A Rionero in Vulture prosegue con successo la XXX mostra CinEtica con Vulture MovieNight 

Sei film brevi di elevato valore spirituale e sociale al tempo stesso sono stati proposti nell’ambito della XXX mostra CinEtica con Vulture MovieNight promossa CineClub Vittorio De Sica Cinit. Location della proiezione la piazza della nuova chiesa di San Gerardo Maiella a Rionero in Vulture. E’ intervenuto l’attore e regista Giovanni Pelliccia, che ha presentato il suo film Cuore italiano diretto dal russo Viacheslav Zakharov; Questi gli altri cortometraggi: Prova d’amore di Denis Nazari; Stronger di Antonio Petruccelli; Sigma di Aram Manuky che ha inviato un videomessaggio dall’Armenia; A fin di bene di Leonardo Ferro; Eldorado di Mathieu Volpe.

A Giovanni Pelliccia è stata consegnata una pergamena con la dedica di cui riportiamo il testo: Ad un interprete e autore di Cinema, perché continui a coltivare la visione del mondo mediante la macchina da presa, e contribuisca a definire la propria identità, cogliendo la realtà come spazio di relazioni. Di visioni e di visionari avremo sempre bisogno. Serata successiva con il film corto Seventhyfive diretto da Gianfranco Tiramani, dedicato alle Donazioni Organi e Tessuti promosso dall’Aido, presentato dai responsabili nazionali Biagio Cringoli e Donato Rapone ad oltre 130 spettatori Il cortometraggio è stato il prologo al film La sala professori del tedesco-turco Ilker Katak, interpretato da una brillante Leonie Benesch, accolto dal pubblico con moto entusiasmo. Soddisfazione dal CineClub Vittorio De Sica Cinit per queste proiezioni ospitate in un contesto di eccellenza mistica e sociale, davanti alla chiesa dedicata al Santo dei giovani, San Gerardo Maiella. La Mostra CinEtica e Vulture Movie Night si svolge con il contributo del Comune di Rionero, il patrocinio di Regione Basilicata, la collaborazione di Parrocchia SS. Sacramento, BasilicataCinema, Cinit, TG7Basilicata, Libera.