Downton Abbey in anteprima alla 14. Festa del Cinema di Roma

di Alberto Pagan

Dopo il grande successo della serie tv al grande successo al cinema, dove migliaia di fan hanno voluto assistere all’anteprima a Roma.

La storia ruota attorno alla visita della Regina d’Inghilterra in casa Crawley.

Con i grandi preparativi di nobili e servitù si intrecciano storie personali e sentimentali.

Svelati grandi segreti in famiglia, storie amorose che si sviluppano e che non vengono rivelate, in un’atmosfera elegante e sfarzosa.

Non mancano emozioni, colpi di scena.

Si parla di nobili, di regole di etichette e di servitù e delle loro vite che alla fine vivono assieme in una grande e lussuosa casa.

La sceneggiatura di Julian Fellowes, creatore della serie tv e la scenografia sono curate nei particolari.

Il film diverte e coinvolge grazie anche alla regia di Michael Engler (che ha diretto molti episodi tv.

L’idea del film, come ha detto il regista in conferenza stampa è nata già dalla terza serie, inoltre molto atteso dal pubblico.

Un film coinvolgente che ma mantiene l’attenzione durante tutta la durata.