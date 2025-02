La “Carnival Season” di Antonia Sautter – ideatrice de Il Ballo del Doge, evento di Carnevale più esclusivo al mondo – ha preso il via sabato 8 febbraio a Palazzo Vecchio, Firenze. La Sala del Cinquecento ha fatto da cornice ad una serata molto attesa, grazie alla visione audace della stilista veneziana cui, per il secondo anno, è stata affidata la direzione artistica del “Gran Ballo delle Regine a Palazzo”, Organizzato dall’Associazione Carnevale di Firenze, in collaborazione con numerosi partner locali.

Con la messa in scena di “Sogno di Volare” in onore al genio di Leonardo da Vinci, la Sautter ha riportato in vita lo spirito di corte rinascimentale, fondendo la sua arte sartoriale con la sofisticata teatralità del Carnevale Veneziano. I cinquecento ospiti in sala hanno visto sfilare “cinque regine” della storia, che hanno dato vita ad un’immaginifica opus magnum al femminile orchestrata da un sapiente alchimista.

“Mi sono divertita ad esplorare, sartorialmente, la speciale alchimia tra cinque “regine” che contribuirono a rendere grande Firenze e l’Italia” ha dichiarato Antonia Sautter, precisando “Il Carnevale è, e deve essere, un momento di spensieratezza e convivialità, ma ogni evento è anche un’occasione per far conoscere tradizioni, cultura e l’alto artigianato veneziano”.

Le “regine” evocate sono figure emblematiche che hanno segnato la storia fiorentina, tra cui Caterina de’ Medici, la Contessa di Castiglione, Eleonora da Toledo, Artemisia Gentileschi e l’Elettrice Palatina. Ciascuna di queste donne ha lasciato un’impronta indelebile nell’arte, nella cultura e nella politica, e gli abiti confezionati sono una testimonianza della loro grandezza. Antonia Sautter ha scelto di disegnare costumi che non solo vestono, ma raccontano storie, colorando di sfumature alchemiche le biografie di queste icone. Ogni abito, con i suoi dettagli impeccabili e materiali pregiati, si è prestato a fare da ponte verso il passato, permettendo agli ospiti di respirare l’atmosfera di un’epoca elegante e vibrante.

Le performance artistiche, ideate da Sautter, hanno trasportato i partecipanti in un viaggio attraverso i secoli, festeggiando il Carnevale come una festosa celebrazione e un momento di riscoperta culturale. Con “Sogno di Volare” Antonia Sautter, insignita dell’onoreficenza di Cavaliere della Repubblica per i suoi meriti imprenditoriali, ha inaugurato una nuova stagione di Carnevale e ha riacceso un amore profondo per la storia, l’arte e la bellezza “100% Made in Venice”, invitando tutti a volare oltre le convenzioni e a scoprire il potere della creatività.

Dopo la tappa fiorentina, la stilista veneziana torna in laguna dove l’attendono la direzione artistica di CASANOVA REVERIES, il Dinner Show del Carnevale Veneziano in calendario dal prossimo 22 febbraio presso Ca’ Vendramin Calergi e, soprattutto, i preparativi per la trentaduesima edizione de “Il Ballo del Doge”, [@ilballodeldoge] quest’anno più che mai dedicato allo stile e all’eleganza senza tempo del Carnevale Veneziano come il titolo che ha scelto lascia intuire: CARNIVAL COUTURE.

Info: www.ilballodeldoge.com.