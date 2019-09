Venerdi 27 settembre dalle ore 17.30

LA FABBRICA DEL VEDERE

in collaborazione con CINIT CINEFORUM ITALIANO

presenta

JULES VERNE TRA CARTA E CELLULOIDE

con pagine scelte da INTORNO ALLA LUNA (1870) interpretate da Francesca D’Este precedute dalla proiezione “ALLA LUNA, ALLA LUNA”, sogni, voli escursioni, matrimoni alle origini del cinematografo e seguita da “UNA DONNA NELLA LUNA” di Fritz Lang del 1929, FRAU IM MOND tratto da un romanzo dell’allora moglie di Lang Thea von Harbou.

L’anniversario leonardiano consente di rivedere spunti, istanze, ipotesi e voglie di un’umanità alla costante ricerca di comprendere per superare i limiti della meraviglia del creato. Magari progettando macchine impossibili, ma anche solo materializzando dei sogni che in qualche caso sono anche diventati realtà.

Partecipando come Biblioteca di un’Associazione Culturale dedicata alla visione alla MARATONA DI LETTURA è parso indispensabile riferirsi al più grande tra i divinatori ottocenteschi del progresso, che ha descritto puntualmente buona parte di eventi e macchinari presto entrati nella consuetudine, Jules Verne. Che è arrivato, non senza riferirsi a effettive verità scientifiche a volare verso e intorno alla Luna.

E nel contempo a ripercorrere alcune tappe importanti del nuovo linguaggio nato con il ‘900, il cinematografo, che a loro volta si ispiravano tra l’ingenuo il buffo e il magico sempre al nostro satellite che nella celebrazione della fine del periodo muto da parte di uno dei grandi e visionari registi, Fritz Lang, avrebbe dovuto, tra l’altro, possedere immense riserve… auree.

Insomma: serata sospesa tra Carta e Celluloide a LA FABBRICA DEL VEDERE, in una maratona che sta diventando uno degli appuntamenti istituzionali dell’attività annuale.

La fabbrica del Vedere è espressione dell’Associazione Culturale Archivio Carlo Montanaro

