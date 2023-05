A margine della mostra “L’arte della moda” ospitata nel museo San Domenico di Forlì, sabato 6 e domenica 7 maggio sono in programma nel capoluogo romagnolo due eventi, che anticipano il tema a cui la prossima edizione del festival Sedicicorto dedicherà ampio spazio, l’attrice Audrey Hepburn, di cui quest’anno ricorre il 30° anniversario della morte: ma nel 2023 cadono anche i 70 anni dell’uscita del film che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo, Vacanze Romane. Era il 1953 e la movimentata escursione in vespa insieme a Gregory Peck per le vie di Roma, oltre ad aver consegnato alla storia del cinema un ricordo fiabesco della capitale, ha ispirato anche il visual che rappresenterà la ventesima edizione di Sedicicorto. Non solo moda ma anche danza e musica per ricordare la grande attrice. La serata di sabato 6 maggio si apre con la coreografia “Il ballo di Audrey” di Jada Piccinini (Ateneo Danza): a seguire l’intervento di Gabriella Maldini “Un percorso di stile – Il passaggio dagli anni ’50 agli anni ’60“ con Défilè di abiti ispirati allo stile “Audrey Hepburn”. In chiusura Andrea Chimento parlerà del mito di “Vacanze Romane” 1953- Domenica 7, invece, il piatto forte sono le musiche ispirate a Audrey composte ed eseguite dal Maestro Andrea Missiroli; la serata si aprirà con una conversazione con Arianna Prevedello sul suo libro “L’amore spiegato a mia figlia con Audrey Hepburn” (2021). Altri momenti della serata, la premiazione del concorso artistico per gli studenti dell’Istituto Ruffilli e il ricordo di Edith Head, la costumista dei sogni.

Le due serate, entrambe in programma al Circolo Aurora di Corso Garibaldi con inizio alle 21 sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo alla email mail@sedicicorto.it – cell. 347-2563211.