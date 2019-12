La quindicesima edizione di Design Miami/, che si è tenuta dal 3 all’8 dicembre a Miami Beach, è stata contraddistinta da importanti cambiamenti. Dal punto di vista logistico la fiera si è svolta per la prima volta nel Pride Park recentemente completato, con il suo ingresso che ora si affaccia direttamente su Art Basel Miami Beach e il nuovo Convention Center.

Design Miami/ ha deciso inoltre di aprire le sue porte al pubblico anche in maniera innovativa, ovvero la tenda riconfigurata ha ora una facciata in vetro all’ingresso per ospitare il nuovo Design Forum presentato da SCAD. Le discussioni che si sono tenute nel Design Forum sono state anche trasmesse all’esterno della tenda per i passanti.

“Siamo entusiasti di aver presentato questa edizione di Design Miami / nel parco di Pride Park. Quello che un tempo era un parcheggio è stato trasformato in un ulteriore spazio verde pubblico accanto al giardino botanico di Miami Beach“, ha affermato Jennifer Roberts, CEO di Design Miami/. “Con ogni edizione della fiera, vediamo la gamma e la qualità delle proposte continuare a crescere. Da pezzi rari risalenti al XIX secolo, a commissioni speciali della metà del secolo e oggetti contemporanei, che debuttano in fiera rispondendo alle più importanti preoccupazioni sociali di oggi. Le presentazioni stesse sono sempre più innovative e coinvolgono i nostri visitatori per offrire momenti di scoperta, promuovendo l’interesse globale per il design da collezione.“

Uno degli elementi centrali sui quali i designer si sono concentrati in questa edizione è l’interesse per i materiali e le tecniche artigianali tradizionali reinventati in modo contemporaneo. Molti designer hanno assunto il manto dell’artigianato tradizionale trovando il modo di renderlo attraente per i gusti contemporanei, interagendo con materiali tradizionali come vetro, ceramica e sisal attraverso tecniche e tecnologie innovative, oppure utilizzando procedimenti tradizionali come la tessitura.

TAKT PROJECT nel settore Curio ha presentato lavori realizzati in tempo reale, creando una collezione di illuminazione in vetro attraverso l’uso di luce artificiale a LED per solidificare e fondere la resina. La Wexler Gallery ha mostrato nuove ceramiche di Roberto Lugo in un’installazione immersiva di urne funerarie su larga scala, Todd Merrill Studio ha esposto il lavoro di Sophie Coryndon, il cui approccio contemporaneo alle tecniche del Vecchio Mondo include un trittico d’argento dorato di fiori d’argento scultorei “ricamati”. R & Company ha dedicato una parte del proprio stand a una personale di oggetti e luci di Jeff Zimmerman realizzata in collaborazione con James Mongrain.

La fiera di quest’anno ha inoltre visto una forte presenza di designer giapponesi. La Galleria Erik Thomsen ha presentato eccezionali canestri e urne di bambù di maestri giapponesi del secolo scorso, tra cui l’artista multidisciplinare Shōkansai Iizuka. La Sokyo Gallery di Kyoto ha rappresentato trentacinque artisti giapponesi che lavorano attraverso mezzi come tessile, lacca, ceramica, pittura e fotografia. Alla Jason Jacques Gallery, i teschi macachi in ceramica di Katsuyo Aoki hanno rappresentato una stravagante interpretazione rococò delle arti decorative tradizionali. L’architetto giapponese Kengo Kuma è stato protagonista della mostra incentrata sull’architettura della Galerie Philippe Gravier. Oltre ai pezzi storici del designer di mobili americano giapponese George Nakashima, la Galleria Moderne ha presentato rare opere scultoree di Makoto Yabe dei primi anni ’80, il cui trasferimento in America ha provocato un’esplosione di creatività.

Sempre più lo stand della gallerie è diventato un’estensione delle opere all’interno, con un numero di designer che lavorano a fianco dei galleristi, in modo tale da creare una perfetta interazione con i visitatori. Oltre alla tradizionale galleria, Friedman Benda ha collaborato con Daniel Arsham a un’installazione immersiva, che si rompe dai vincoli tradizionali di una fiera d’arte, per creare un ambiente domestico immaginario all’interno di una casa di ispirazione giapponese. Lo stand della Functional Art Gallery ha reinterpreato la Abstract Gallery della rivoluzionaria Galleria Art of This Century del 1942–47 di Peggy Guggenheim, mettendo in discussione artisti contemporanei con l’ambiente storico. Converso ha collaborato con il famoso decoratore Billy Cotton in uno stand ispirato alle opere d’archivio di Osvaldo Borsani. Alla Didier Ltd, i gioielli ispirati allo spazio esterno sono stati esposti in un ambiente ispirato allo sbarco sulla luna di cinquant’anni fa. Mercado Moderno ha celebrato la vita e le opere del portoghese Joaquim Tenreiro, che è stato il creatore dei primi esempi del moderno design brasiliano. Lo stand è stato riempito con l’illuminazione atmosferica di un oggetto luminoso in edizione limitata di Tom Fecht, unendo molti elementi diversi, come natura, tecnologia, musica, video e luce. Alla Cristina Grajales Gallery, le vetrine d’esordio del regista Robert Wilson sono state esposte in una singolare vignetta, che si rifà alle produzioni teatrali ambientate di Wilson.

Il design africano della fine del secolo rappresenta un crescente interesse per il design storico al di fuori della tradizione occidentale. Kerr Fine Art di Curio ha dato uno sguardo ampio agli oggetti funzionali e utilitari africani del 1900 per valutare il loro impatto sulle forme di design moderne. I designer sudafricani rappresentati da Southern Guild sono alcuni dei designer contemporanei più all’avanguardia che lavorano fuori dall’Africa, tra cui Andile Dyalvane, Madoda Fani, Dokter and Misses e Porky Hefer. Mindy Solomon Gallery sempre di Curio ha fatto luce sull’arte delle culture diasporiche e include i tessuti scultorei di Basil Kincaid ispirati alle tradizionali trapunte di neri americani e africani occidentali. Il settore Curio ha presentato anche opere di Donte K. Hayes, un ceramista americano il cui lavoro fonde la storia tribale africana e influenze moderne come hip-hop e afrofuturismo.

Le gallerie hanno reso omaggio alle icone femminili del design della metà del secolo, mettendo in evidenza le importanti eredità delle donne che furono pioniere del design di mobili e illuminazione nel ventesimo secolo. Poiché i progetti di Charlotte Perriand sono attualmente al centro di un’importante mostra alla Louis Vuitton Foundation, il suo diverso corpus di lavori è stato anche un punto culminante a Design Miami /. La Galerie Patrick Seguin ha continuato a sottolineare l’importanza del lavoro di Perriand con un gabinetto realizzato per il Cite Cansado in Mauritania, mentre la Magen H Gallery ha presentato le opere di Perriand ispirate ai suoi numerosi viaggi in Giappone, incluso un esempio unico della sua iconica Table à gorge. Lebreton ha presentato una rara mostra di opere originali di Suzanne Ramié, uno dei più influenti artisti ceramici del ventesimo secolo, una grande influenza su altri artisti dell’epoca e un collaboratore di Pablo Picasso. All’Erastudio Apartment-Gallery, tre protagoniste femminili dell’arte e del design italiano dagli anni ’60 agli anni ’80 – Dadamaino, Shama e Nanda Vigo – sono state mostrate in dialogo con designer femminili contemporanei come Clementine Keith-Roach. Peter Blake Gallery di Curio ha organizzato un sondaggio sulle opere di Jacqueline Lecoq e del suo partner di lunga data Antoine Philippon. I progettisti funzionalisti abbracciano materiali industriali, giustapponendo materiali inorganici con artigianato artistico.

Galleristi e designer hanno preso ispirazione al tema curatoriale della fiera, Elements: Water, proponendo pezzi contemporanei ispirati a questa essenziale risorsa. La galleria ALL ha creato un ambiente acquatico influenzato dal movimento della luce e dello spazio nel sud della California. La Galerie SCENE OUVERTE, nuova alla fiera di Miami, ha esposto la poltrona Bumble ispirata all’oceano e la scultura di luce corallo di Léa Mestres all’interno di un tableau “sottomarino”. Luis Pons Design Lab ha presentato la collezione interattiva Tangara in collaborazione con Vermeil, i cui colori sono stati selezionati a mano in riferimento all’oceano. La Carpenters Workshop Gallery ha esposto la serie Aqua Alta di Virgilio Abloh di mobili “affondanti”, che attinge dalle vette delle maree che influenzano regolarmente la vita veneziana e funge da promemoria dell’innalzamento del livello del mare della città e del pianeta. R & Company ha debutttato in un’installazione immersiva di nuove opere scultoree fatte a mano di Rogan Gregory ispirate a forme extraterrestri e alla vita marina sconosciuta del mare profondo.