Il 3 giugno al Teatro Aurora di Marghera la proiezione della web serie nata dalla creatività degli studenti

Cosa vedono le alunne e gli alunni quando percorrono le strade tra casa e scuola? Quali storie si nascondono negli angoli della città? Terraferma Gira risponde a queste domande con un’opera corale che verrà proiettata mercoledì 3 giugno 2026 alle 18:30 al Teatro Aurora di Marghera.La web serie, composta da sei episodi, è il risultato del progetto che ha vinto il bando “Visioni Fuori-luogo” (Cinema e Immagini per la Scuola 2025), promosso da MIM e MIC. Ideata e scritta da Valeria Cozzarini, responsabile scientifica e docente presso l’I.C. Grimani, la proposta è stata realizzata con la collaborazione di tre istituti scolastici: l’I.C. “F. Grimani” di Marghera, l’I.C. “F. Querini” di Mestre e il Liceo Artistico Statale “M. Guggenheim” di Mestre.Il cuore del progetto è lo sguardo dei ragazzi. In Terraferma Gira, infatti, utilizzando il metodo del video partecipativo, le alunne e gli alunni hanno esplorato il territorio con le pocket camera, scegliendo cosa raccontare e come farlo. Nella pluralità di voci, selezionate le aree di interesse tra Marghera a Mestre, i due poli urbani connessi dalla rete stradale e dalla pista ciclabile, ogni classe ha potuto far emergere la propria originalità. In molte narrazioni compaiono anche le biciclette,non solo come mezzi di trasporto, ma anche come strumenti di libertà e autoaffermazione.Il percorso è stato supportato da una rete di eccellenze: ZaLab ha guidato i laboratori di video partecipativo, lasciando che fossero i ragazzi a definire i contenuti; l’associazione Anim’arte ha curato i laboratori pomeridiani di animazione, la Scuola di cinema Carlo Mazzacurati ha tenuto un corso ai docenti coinvolti; CINIT-Cineforum MANIN ha favorito la fruizione di risorse locali della Mediateca Regionale e di altri archivi; e il collettivo FEMS du Cinéma ha curato la scelta delle proiezioni gratuite al Cinema Dante di Mestre.Non è la prima volta che l’I.C. Grimani si distingue nel panorama audiovisivo: già nel 2023, il corto “Pocket cinema: Come costruiamo una nave?” aveva ottenuto il primo premio al Festival Mente LocalYoung. Con Terraferma Gira, il percorso si evolve, allargandosi alla collaborazione con altri istituti e intrecciando l’educazione all’immagine con la mobilità sostenibile e la cittadinanza attiva.Questa nuova avventura cinematografica ha aiutato ragazze e ragazzi ad osservare con creatività i propri luoghi, valorizzarli e viverli con maggiore consapevolezza, ha sviluppato nuove competenze,trasformandoli da consumatori passivi a produttori consapevoli, e ha favorito la socializzazione e la cooperazione.Dopo il successo della presentazione del progetto al Bike festival di Pavé – Pedalando a Venezia presso l’M9, la proiezione al Teatro Aurora rappresenta un momento di grande condivisione con la cittadinanza, segnando il passaggio di un prodotto formativo dalla scuola alla vita culturale della comunità. La web serie è inoltre disponibile sulla piattaforma Zalab View, portando lo sguardo degli studenti di Marghera e Mestre oltre i confini locali.Dettagli evento:Data: 3 giugno 2026Luogo: Teatro Aurora, Venezia MargheraOrario: 18:30Ingresso: LiberoContatti: valeria.cozzarini@icgrimani.edu.it