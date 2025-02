Olly vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo

Secondo posto per Lucio Corsi. Brunori (terzo) vince il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Simone Cristicchi (quinto), che vince anche il premio Mia Martini. Premio sala stampa a Lucio Corsi.

Olly, genovese, classe 2001, vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo e rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision. Un risultato atteso che però a fatto storcere il naso ad addetti ai lavori e non. Accusato di omofobia nel 2023 in seguito a un video diffuso sui social e di incitamento alla violenza contro le donne, poi redento, il cantante ligure vince con “Balorda nostalgia”, brano senza infamia e senza lode, davanti a Lucio Corsi, vero outsider di questa edizione del festival.

Terzo posto per Brunori Sas che si aggiudica (almeno) il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. “Voglio ringraziare le mie tre stelle polari, mia madre, mia moglie e mia figlia Fiammetta”, ha commentato il cantautore calabrese dal palco dell’Ariston.

Quarto posto per Fedez e quinto per Simone Cristicchi, che vince il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra, e il Premio della Critica Mia Martini.

Premio TIM a una commossa Giorgia, sorprendentemente e ingiustamente esclusa dalla cinquina finale.