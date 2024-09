TUTTI I VINCITORI DELLA MOSTRA DEL CINEMA 2024

Venezia 81

La Giuria di VENEZIA 81, presieduta da Isabelle Huppert e composta da James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz e Zhang Ziyi dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

LEONE D’ORO per il miglior film a:

THE ROOM NEXT DOOR di Pedro Almodóvar (Spagna)

LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a:

VERMIGLIO di Maura Delpero (Italia, Francia, Belgio)

LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:

Brady Corbet per il film THE BRUTALIST (Regno Unito)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a:

Nicole Kidman nel film BABYGIRL di Halina Reijn (Stati Uniti)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a:

Vincent Lindon nel film JOUER AVEC LE FEU di Delphine Coulin e Muriel Coulin (Francia)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Murilo Hauser e Heitor Lorega per il film AINDA ESTOU AQUI di Walter Salles (Brasile, Francia)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:

APRIL di Dea Kulumbegashvili (Francia, Italia, Georgia)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore o attrice emergente a:

Paul Kircher nel film LEURS ENFANTS APRÈS EUX di Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma (Francia)

Orizzonti

La Giuria ORIZZONTI della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Debra Granik e composta da Ali Asgari, Soudade Kaadan, Christos Nikou, Tuva Novotny, Gábor Reisz e Valia Santella, e dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 13 cortometraggi in concorso, assegna:

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:

ANUL NOU CARE N-A FOST (L’anno nuovo che non venne mai) di Bogdan Mureșanu (Romania, Serbia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a:

Sarah Friedland per il film FAMILIAR TOUCH (Stati Uniti)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a:

HEMME’NIN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BIRI (Uno di quei giorni quando Hemme muore) di Murat Fıratoğlu (Turchia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a:

Kathleen Chalfant nel film FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland (Stati Uniti)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a:

Francesco Gheghi nel film FAMILIA di Francesco Costabile (Italia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Scandar Copti per il film HAPPY HOLIDAYS (Palestina, Germania, Francia, Italia, Qatar)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:

WHO LOVES THE SUN di Arshia Shakiba (Canada)

VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2024 a:

RENÉ VA ALLA GUERRA di Luca Ferri, Morgan Menegazzo, Mariachiara Pernisa (Italia)

Orizzonti Extra

PREMIO DEGLI SPETTATORI – ARMANI BEAUTY a:

SHAHED (La testimone) di Nader Saeivar (Germania, Austria)

Premio Venezia Opera Prima

La Giuria LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Gianni Canova e composta da Ricky D’Ambrose, Bárbara Paz, Taylor Russell, Jacob Wong assegna il premio

LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a:

FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland (Stati Uniti)

Orizzonti

Venezia Classici

La Giuria di VENEZIA CLASSICI presieduta da Renato De Maria e composta da 24 studenti – indicati dai docenti – dei corsi di cinema delle università italiane, assegna:

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMA a:

CHAIN REACTIONS di Alexandre O. Philippe (Stati Uniti)

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a:

ECCE BOMBO di Nanni Moretti (Italia, 1978)

Venice Immersive

La Giuria VENICE IMMERSIVE presieduta da Celine Daemen e composta da Marion Burger e Adriaan Lokman dopo aver visionato i 26 progetti in concorso, assegna:

il GRAN PREMIO VENICE IMMERSIVE a:

ITO MEIKYŪ di Boris Labbé (Francia, Lussemburgo)

il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA VENICE IMMERSIVE a:

OTO’S PLANET di Gwenael François (Lussemburgo, Canada, Francia)

il PREMIO PER LA REALIZZAZIONE VENICE IMMERSIVE a:

IMPULSE: PLAYING WITH REALITY di Barry Gene Murphy, May Abdalla (Regno Unito, Francia)