Palazzo Grassi presenta “CHRONORAMA. Tesori fotografici del 20° secolo”

Palazzo Grassi a Venezia presenta la prima mondiale dedicata ai capolavori fotografici recentemente acquisiti dalla Pinault Collection e provenienti dagli archivi di Condé Nast.

La mostra riunisce oltre quattrocento opere che riportano in vita il 20° secolo attraverso eventi, fenomeni sociali e personalità illustri che lo hanno segnato, dal 1910 al 1979.

La selezione fotografica, è curata da Matthieu Humery, consulente per la fotografia presso la Pinault Collection, è composta da quattrocento opere di oltre centocinquanta artisti internazionali come Edward Steichen, Berenice Abbott, Cecil Beaton, Lee Miller, André Kertész, Horst P. Horst, Diane Arbus, Irving Penn, Helmut Newton, tra i fotografi, Eduardo Garcia Benito, Helen Dryden e George Wolfe Plank, tra gli illustratori. Tra i soggetti ritratti Albert Einstein, Robert F. Kennedy, Marlene Dietrich, Elisabeth Taylor, Richard Avedon, Pablo Picasso, Marlon Brando, Federico Fellini e Giulietta Masina, Sohpia Loren, Marcello Matroinanni, Luchino Visconti, Wiston CHurchil e molti altri.

Tra i più grandi talenti della loro generazione, questi artisti hanno definito l’estetica fotografica e artistica del tempo attraverso la pubblicazione del proprio lavoro sulle riviste edite da Condé Nast (Vogue, Vanity Fair, House & Garden, Glamour, GQ…).

Il nucleo di immagini storiche in mostra è posto in dialogo con “Chronorama Redux”, un progetto che propone uno sguardo contemporaneo sulle opere di “CHRONORAMA” attraverso i lavori di quattro artisti: Tarrah Krajnak, Eric N. Mack, Giulia Andreani e Daniel Spivakov. Le opere sono allestite in quattro spazi espositivi si inseriscono nel percorso cronologico della mostra principale.

Rinnovare lo sguardo, esplorare il rapporto con il tempo e le immagini, trasmettere testimonianze del passato: questi sono i principi della Pinault Collection, che si incarnano in questo primo progetto inedito attorno agli archivi leggendari di Condé Nast.

La mostra “Chronorama Redux” è realizzata con il sostegno di SAINT LAURENT.

Il primo giorno di apertura l’ingresso è gratuito per i residenti nella città metropolitana di Venezia e per gli studenti iscritti agli atenei veneziani, previa esibizione di valido documento.

Palazzo Grassi

12.03.23 — 07.01.24